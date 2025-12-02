El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván Alejo controla el balón durante el último partido del Real Valladolid ante el Málaga. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Lección de realidad (y optimismo) de Iván Alejo

El vallisoletano asume que el Pucela vive «la semana más complicada» del curso, pero cree que el equipo «luchará por el ascenso directo»

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:41

Comenta

Escuchar a Iván Alejo supone darse un baño de realidad. El lateral vallisoletano lleva el Pucela tatuado en su corazón y la crisis actual (dos ... puntos de los últimos doce posibles) deja una sensación de frustración en el vestuario que Alejo nota aumentada por su papel de líder y 'veterano'. Pero el futbolista también desprende un discurso optimista y energético, que le lleva a confiar a muerte en todo el proyecto deportivo, con un respaldo sin fisuras al entrenador, Guillermo Almada, y a las posibilidades de la plantilla en su lucha por el ascenso. Así que Alejo admite que los jugadores se encuentran «muy fastidiados» con la situación actual y con la evaporación de puntos en Zorrilla, estadio que los rivales asaltan con mucha facilidad.

