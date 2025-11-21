El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, durante el acto de entrega de insignias a los socios más antiguos. José C. Castillo
Partido de vuelta

El matiz del adverbio en las palabras de Solares

«Si nos fiamos del discurso del presidente del Real Valladolid, estamos cerca del zénit. Si nos fijamos en el verde, vemos más grande el sótano que la azotea»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Gabo Solares ratificó a Guillermo Almada. ¿Puede asegurar que el técnico va a terminar la temporada? «Hoy te diría que sí». Suena a confianza, ... a sí rotundo, pero en realidad no lo es. El adverbio representa el matiz definitivo. El fútbol no es buen escenario para pillarse los dedos con tanta antelación, porque los resultados son el Tribunal Supremo y los entrenadores los condenados más recurrentes. Por eso, el presidente del Real Valladolid no dice «pase lo que pase, aunque descendamos, el técnico va a seguir». Su gesto le descubre. Cuando habla del resto de circunstancias lo hace con aplomo y convencimiento. En el momento del «hoy te diría que sí», esboza una media sonrisa nerviosa que le delata. Cree en Almada, de eso no hay duda, pero hoy, mañana ya veremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  3. 3 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  4. 4

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  7. 7

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  8. 8 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  9. 9 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  10. 10 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El matiz del adverbio en las palabras de Solares

El matiz del adverbio en las palabras de Solares