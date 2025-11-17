Solares: «A día de hoy Almada va a finalizar la temporada en el Real Valladolid»

«Al 100%». Era la respuesta más esperada. La necesidad de escuchar y ver -de forma pública- la ratificación del Real Valladolid a su técnico, ... Guillermo Almada. Lo hizo la cabeza más visible del proyecto, el copresidente Gabriel Solares, que atendió este martes a los medios de comunicación para defender al entrenador blanquivioleta.

«Será impopular, pero mi confianza en Guillermo Almada está al 100%. A día de hoy, te digo que va a finalizar la temporada como nuestro entrenador», destacó Solares en dos tiempos y a dos preguntas para dejar clara la postura de la entidad, ya lanzada a los medios en las horas posteriores a la UD Las Palmas, y pese a la dolorosa derrota ante los canarios.

En ese sentido, el máximo representante de la entidad, que respondió a las preguntas de los periodistas durante más de quince minutos, recordó que el preparador uruguayo no es de resultados inmediatos, pese al buen arranque liguero del equipo, que dibujaba un escenario más optimista que la propia hoja de ruta de la nueva propiedad pucelana.

«En sus tres equipos fuera de Uruguay, Almada tampoco tuvo éxito en los primeros tres, cuatro o cinco meses, pero luego rompió récords», indicó Solares. Es más, el copresidente recordó que «es el tercer entrenador de la historia del Real Valladolid con mejor palmarés después de Benítez y Mendilibar».

Además, Gabriel Solares reconoció que en el mercado de invierno «se está trabajando desde el 2 de septiembre». «Ustedes lo conocen mejor que yo, se está trabajando en llegadas, salidas, y se buscan diferentes fórmulas de ingresos», señaló el copresidente.