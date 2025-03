El futuro para el Real Valladolid es hoy

El curso está amortizado. Luis García, director general corporativo en gira mediática, ha confesado en todas las entrevistas que están «muy enfocados en el ... día a día, en el corto plazo. Nos preocupa cada semana», afirma, al tiempo que eleva la mirada hacia el horizonte: «Estamos en el último trimestre y nos enfocamos ya en la próxima temporada, pensando en el medio y largo plazo». Es decir, que al final lo que preocupa es el todo. No debería emplear mucho tiempo el club en los diez partidos que restan para el desenlace, más allá de ver con qué jugadores quiere armar el proyecto de Segunda y evitar que la hinchada se avergüence de sus colores. Lo demás sirve de poco. Por eso, es urgente renovar ya la dirección deportiva al completo y que el nuevo staff comience a dibujar la plantilla que intentará el hito de ascender por tercera vez consecutiva. Es lo que tiene el Pucela, que siempre está al acecho de la efeméride. El problema radica en que la mayoría de las veces tiene connotación negativa.

El Real Valladolid tiene diez partidos para reconquistar a una afición desencantada y dos meses y pico para hacer limpieza, tanto en el vestuario como en los despachos. Es el único camino para recuperar la credibilidad. La venta seguirá su curso y será el ruido con el que deben convivir los fans y el propio club. En cualquier escenario (venta o no), la entidad castellana no debe perder un segundo. Luis García reconoce que el primer objetivo era que el equipo volviera a competir. Es un mínimo, pero es una preocupación secundaria. Ya está todo perdido. El trabajo áspero reside en elegir al director deportivo que comande la nave hacia el ascenso. Es una ventaja competitiva que tiene el Pucela por delante de sus próximos adversarios. La mayoría desconoce en qué categoría militará y, por ese motivo, la planificación no puede ser tan específica y concreta. Cuando leo que es posible que Catoira continúe se me llena el brazo de escarpias.

Ronaldo ya despidió al director deportivo a diez días del inicio del curso para descorchar la oscura etapa de Catoira. Ahora, aunque Luis García explica que están analizando minuciosamente la situación para tomar decisiones, el paso está más que claro. No hace falta ni levantar la alfombra, los ácaros saltan a la vista después de una temporada plagada de decisiones equivocadas por parte de Catoira y ese grupo de expertos, con la propiedad incluida, que toman las decisiones sobre la configuración de la plantilla, los fichajes y las ventas. El mal está hecho. El pasado ya no importa. El futuro es hoy. Y en ese transitar por el espacio vital, el club debe comenzar a pensar en los nombres y apellidos que tratarán de devolverle a Primera.

La reconquista necesita arrancar con un nuevo director deportivo, continuar con un entrenador de garantías y una plantilla lo suficientemente equilibrada y competitiva para afrontar la hosca travesía por la Segunda División. La afición necesita ver un cambio radical para que las tribunas se destiñan de ese amarillo chillón tan estridente y rebelde. Si no hay milagro y el Pucela no asciende a la primera, el futuro puede enredarse en un pozo del que se hace difícil escapar. Solo hay que echar un vistazo a históricos como Zaragoza, Málaga, Sporting o Deportivo para comprender que, con el descenso consumado, el tiempo es oro. Que la hinchada vuelva a agotar los abonos y Zorrilla no se llene de cemento depende de estos dos meses. Entre oferta y oferta, no dejen de pensar en el presente. Mañana será tarde.