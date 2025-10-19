El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa choca su mano con la de Chuki. Rodrigo Jiménez
Disfrazados de pagafantas antes de Halloween

«Almada volverá a desplegar el diván esta semana después de una derrota surrealista. Un síntoma evidente de que el Pucela continúa sin encontrar una versión equilibrada que le permita soñar con el ascenso»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:41

El plan de Borja liquida la revolución de Almada

A la pizarra de Almada se le vieron las costuras con el paso de los minutos. Borja lo tuvo mucho más claro. El Sporting rentabilizó ... los errores del Pucela y, con el marcador a favor, ajustó su dibujo, repobló el entramado defensivo y al cuadro castellano se le fueron fundiendo los plomos. El técnico uruguayo no estuvo fino. Intentó remover su planteamiento, pero los cambios ligaron menos que un litro de agua con otro de aceite. El Real Valladolid hizo el primo. El típico pagafantas que se pasa toda la noche mareando la perdiz y se va a casa midiendo el terreno, pero solo, sin compañía. No encontró la forma de transformar su dominio en ocasiones y tampoco tuvo lucidez para escapar del error en espacios prohibidos, esos lugares donde solo los alevines cometen ciertos traspiés que se convierten en el mejor aprendizaje. La diferencia es que los soldados de Almada ya tienen vello en aquella zona, no son precisamente chavales en plena formación.

