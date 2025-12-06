El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki, en el Alcoraz. Carlos Gil Roig
Gambetas largas

Chuki era la diferencia entre el cero y el uno

El canterano demuestra que no puede ser suplente. En Huesca jugó por obligación. La baja médica de Lachuer salvó el gaznate de Almada

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:05

Chuki, una suplencia autodestructiva

No sé si la suplencia de Chuki la debería explicar Guillermo Almada o Víctor Orta. Lo digo por lo de su renovación. O, mejor dicho, ... por su no renovación. Lo que sea, pero que el técnico ponga por delante a Lachuer en el enganche es un sacrilegio. El vallisoletano demostró en Huesca que no puede volver a calentar almohadilla a no ser que sea por obligación. Y si no firma su continuidad, que busquen una venta en enero y utilicen los euros para contratar talento. Mientras tanto, si se queda hasta el final del curso y aunque se vaya gratis en junio, Chuki debe jugar. Es el único futbolista que aporta algo distinto. Controla, conduce, rompe líneas, asiste y marca. No hay nadie que tenga más instinto. No necesita una ocasión clara para embocar. Le basta con un quiebro y un disparo colocado. Almada le retiró en el 74. Qué diferencia. Mucho mejor ponerle de inicio y luego cambiarle, que arrinconarle en la función de aspirina. Hay dos versiones opuestas de un mismo equipo. Una es la que comanda Iván San José y la otra es la que dibuja el conjunto vacío cuando el canterano no participa.

