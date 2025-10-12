El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki celebra la victoria con los aficionados pucelanos al término del partido. Ricardo Ordóñez
Gambetas largas

Chuki encarna la rebelión de la cantera

La zurda del canterano asea la propuesta de Almada y redescubre el talento escondido del Pucela, que volvió a depender de los cambios

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:49

Comenta

1

Almada reincide en su papel de don erre que erre

Los últimos veinte minutos del choque ante el Mirandés no fueron suficientes para Almada. El técnico uruguayo se ha metido en el papel de don ... erre que erre y si no fuera por el acento, diría que se le está poniendo cara de Paco Martínez Soria. O de Pezzolano, que también tenía problemas para acertar con un once lógico y equilibrado. El fútbol volvió a pelar la libreta del preparador blanquivioleta. Un nuevo golpe de realidad. De bruces contra la incompetencia de varios jugadores que están fuera cacho, como cualquier mortal menos Morante, que ayer se cortó la coleta por sorpresa. ¿Qué hiciste genio? Al grano. Federico no desborda, no encara, no defiende. Es la nada. Meseguer volvió a meterse en la tiniebla y Canós se rompió en una acción insulsa. ¿Y Latasa?, ay Latasa. El ariete sigue enredado en el aspaviento. Protesta incluso cuando envía un melón rechazado a un compañero, al que pilla a contrapié y recrimina que no estuviese ahí. Como si ganase todas por alto. El caso es que se pasa el partido de acá para allá, entre choques y remates a la tribuna. Y mientras tanto, Alani, Chuki y compañía con el chándal en el banco.

