El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guilherme tapa el lanzamiento de Eto'o en el minuto 88 del partido Real Valladolid-Mirandés disputado el pasado domingo. Alberto Mingueza

La hipermotivación de Guilherme Fernandes en el Real Valladolid

El portero portugués está siempre «conectado a los partidos» y se mantiene en «estado de alerta» por el empuje de su compañero Aceves

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 16:28

Comenta

Guilherme Fernandes es el gran cerrojo del Real Valladolid. El portero portugués permanece siempre «enchufado» en los encuentros, aunque el desarrollo de los partidos mantenga ... el balón lejos de su portería. Sucedió en la pasada jornada frente al Mirandés, en una segunda parte en la que apenas entró en contacto con la pelota por la intensidad ofensiva que desplegó el Pucela en la otra orilla. Sin embargo, Guilherme sabe que en cualquier momento sus guantes pueden ser requeridos y por eso mantiene una hipermotivación constante. De ahí que cuando Eto'o se plantó en un mano a mano ante él en el minuto 88, el guardameta blanquivioleta respondió a la perfección salvando una peligrosísima acción rival que podría haber conducido al Real Valladolid a su tercera derrota consecutiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  3. 3 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  4. 4 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  8. 8

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  9. 9

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  10. 10

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La hipermotivación de Guilherme Fernandes en el Real Valladolid

La hipermotivación de Guilherme Fernandes en el Real Valladolid