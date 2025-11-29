Funes: «El Real Valladolid tiene un entrenador con una mentalidad agresiva» El nuevo técnico del Málaga no quiere que su equipo «muestre una cara en casa y otra fuera» en su primera salida al frente del conjunto albiazul

En lo que será su primera salida como primer entrenador blanquiazul, Juan Francisco Funes tiene un mandamiento claro para su Málaga: «Lo que manifestamos como locales tenemos que manifestarlo como visitantes. Es normal ganar más partidos en casa que fuera, y eso lo sabemos: hay muchas circunstancias que te llevan a ello, pero nosotros tenemos que adaptarnos a ellas. No podemos mostrar una cara en casa y otra distinta fuera. No me gusta ver un equipo con dos caras. Puede haber dos resultados diferentes, pero no dos versiones», señaló este viernes en la previa del partido ante el Real Valladolid en Zorrilla.

Acerca de si el equipo saldrá con la ambición por conseguir la victoria y no mostrarse satisfecho con el empate, el técnico lojeño lanzó al aire una reflexión interesante: «El otro día vivimos una situación atípica en la temporada, en los minutos finales la moneda cayó a nuestro favor. La Liga nos regala 42 puntos nada más empezar, el fútbol es el único deporte, o de los únicos, que aun no marcando puedes conseguir un punto. Pero no podemos salir a asegurar ese punto. Si perdemos ese punto, que sea por haber ido a por los tres. Y sobre todo por la gente: a la gente le emociona ver un gol como el primero del otro día, le emociona ver a su Málaga ir a por el partido y provocar comportamientos en el rival».

Del Real Valladolid, aseguró que «es un equipo curioso de analizar. Lidera la categoría en muchos datos muy importantes: es el que más presiona y que más finalizaciones totaliza. Ha conseguido dos goles en saques de esquina y no ha recibido ninguno de córner. Y sus saques de esquina defensivos, colocan a tres jugadores arriba para lanzar un contragolpe. Su técnico tiene una mentalidad agresiva. Es un equipo que a balón parado es diferencial y tiene mucha energía. Y me parece que sus números (es décimo con 20 puntos) no reflejan del todo el potencial que pienso que tiene ese equipo».

Fue la primera semana completa de Funes como técnico, pero considera que su era comenzó «en el momento que asumí el cargo, aunque no dirigiera un entrenamiento. Para preparar el partido frente al Mirandés tuve tres sesiones, y si hubiéramos perdido lo hubiera asumido igual. Empezamos la era la semana pasada, para lo bueno y para lo malo. Me gustaría optimizar más el tiempo, pero todas esas cosas las iremos ajustando con el tiempo. Evidentemente, los buenos resultados facilitan el desarrollo de las semanas, y en nuestro caso, un minuto lo cambió todo».