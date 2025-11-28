El Málaga llega con lo justo a Zorrilla Brasanac es baja, Izan Merino se entrena al margen y es duda, y Moussa no llega a tiempo

Jorge Garrido Málaga Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Izan Merino volvió a entrenarse al margen con sus compañeros lesionados (Juanpe, Aarón Ochoa y Dorrio, y los que tienen lesiones de larga duración, que son Luismi, Brasanac, Ramón y Álex Pastor) y su presencia en el once del Málaga en el duelo del sábado en Valladolid comienza a correr peligro.

El joven medio centro chocó con un futbolista del Mirandés el pasado domingo, lo que le provocó que se abriera la ceja y se le colocaran ocho puntos de sutura. Terminó aquel partido, con un vendaje alrededor de su cabeza, y cuajó un brillante encuentro, pero esta semana no ha participado en ningún entrenamiento (este era el penúltimo) y ahora mismo tiene muchos números para sumarse a la ya muy larga lista de bajas del Málaga para el próximo encuentro.

La buena noticia es que Moussa volvió a entrenar, aunque de nuevo de forma parcial, con el resto de sus compañeros. El defensa maliense continúa dando pasos hacia adelante en su recuperación, aunque todo parece indicar que su regreso a la competición se producirá a partir del mes de enero. Su vuelta no corre prisa, ya que hay cuatro zagueros en liza, por lo que probablemente no se asuman riesgos ni se acortarán los plazos para su retorno.

El que no estará en Zorrilla será Brasanac, que cayó lesionado ante el Córdoba, ha sido intervenido y no regresará a los entrenamientos hasta mediados de enero.

Este viernes se entrena el Málaga por última vez antes de poner rumbo a Valladolid, para medirse al Real Valladolid el sábado (21:00 horas, en el estadio Zorrilla).

Cuatro centrales para dos puestos

En su debut ante el Mirandés, a Juan Francisco Funes no le quedó más remedio, como aquel que dice, que alinear a Galilea y a Ángel Recio en el centro de la zaga ante las bajas de Murillo y Montero, la pareja titular de Pellicer y los que más minutos venían acumulando en la presente temporada. Ahora, en su visita al Valladolid, el técnico de Loja podrá elegir entre todos sus centrales sanos. Cuatro en total, sin contar al lesionado de larga duración Pastor, cuya ficha y dorsal fue ocupada, algunas semanas más tarde, por Brasanac, y tampoco a Moussa.

El centro de la zaga puede ser la demarcación en la que más novedades haya respecto al último choque. Murillo (con 1.125 minutos) es, de esta lista, el más protagonista de todos, seguido por Montero (1.016), que llegó a Málaga procedente del Racing con el cartel de mariscal para sustituir a Nelson y que, por veteranía y experiencia, debería ser el gran jefe de la zaga malaguista. Su nivel en líneas generales no ha sido malo, aunque sus desconexiones puntuales y algunas malas decisiones durante algunos partidos lo han puesto en la diana para una parte de la afición. Galilea (508), que salvó los muebles el domingo, no está convenciendo esta temporada en líneas generales y Recio (180), bien conocido por el nuevo técnico, se erige como una opción cada vez más fiable en este Málaga donde los canteranos son cada vez más protagonistas.

Lo que parece seguro es que Funes seguirá apostando por su característico 4-4-2, un sistema que ya implantó de forma habitual en el Atlético Malagueño y que eligió también en su estreno como técnico del primer equipo blanquiazul (aunque mostró variaciones en el esquema en su estreno en el banquillo de La Rosaleda), lo que significa que apostará por dos centrales y no por tres, como sí hizo Pellicer en alguna ocasión.

Otra de las demarcaciones en las que podría haber cambios es en el carril izquierdo, pues las dudas generadas por Víctor García podrían devolver a Dani Sánchez a la titularidad. El sábado se saldrá de dudas.