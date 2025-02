Facua denuncia al Real Valladolid por cobrar gastos de gestión en sus abonos

El Norte Valladolid Martes, 18 de febrero 2025, 17:51 Comenta Compartir

Facua Castilla y León ha denunciado al Real Valladolid ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía por cobrar gastos de gestión en la renovación de sus abonos para la temporada 2024-2025, además de remitir un escrito al club para exigir la devolución de las cuantías que cobró a sus socios cuando realizaron el trámite.

La asociación ha recibido varias quejas de usuarios que, a la hora de renovar sus abonos para la presente temporada de manera 'on lin'e, se vieron obligados a pagar 2,50 euros en concepto de 'gastos de gestión', señala la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

«Dichos gastos de gestión no se corresponden ni se ajustan a una prestación de servicios real, ya que es el propio socio quien asume la gestión de la adquisición del abono. Además, no se puede argumentar que exista un intermediario encargado de la gestión, pues dicho trámite se realiza a través de la página web del propio club y no interviene ningún tercero en el proceso», detalla Facua.

De ahí considera que se trata de «un cobro abusivo, injusto e injustificado», ya que, en sus palabras, «el cargo de este importe incumple los requisitos mínimos exigibles con relación al derecho a la información al no estar detallado, desglosado e indicado previamente al perfeccionamiento del contrato».

Precedentes

A raíz de una denuncia de Facua Cádiz en 2023, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía anunció la apertura de un expediente sancionador al Cádiz CF por cobrar gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos de temporada, recuerda la organización.

De este modo, y teniendo en cuenta el precedente que ya existe con el club andaluz, Facua Castilla y León ha pedido al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid que «abra expediente sancionador al Real Valladolid CF por haber vulnerado los derechos de los consumidores con el cobro de gastos de gestión con las renovaciones de sus abonos».

Asimismo, la asociación espera que la administración obligue al club blanquivioleta a devolver el beneficio económico obtenido con el cobro de dichos gastos de gestión.