Los integrantes de Tierra de Pinares, el pasado domingo en Zorrilla Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Y las dulzainas resonaron en el estadio Zorrilla

La Escuela Tierra de Pinares interpretó el himno del Pucela antes de jugar con la Cultural en una primera colaboración con el club

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:32

Comenta

El Real Valladolid puso en práctica una gran iniciativa en los prolegómenos del partido ante la Cultural Leonesa. Los nuevos responsables mexicanos del club ... blanquivioleta, con muchas ganas de empaparse de la idiosincrasia vallisoletana, dieron el visto bueno a la interpretación del himno del Pucela con instrumentos castellanos. La Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares se encargó de llevarlo a la práctica, en un momento inolvidable para los protagonistas. «Muchos de los que salimos a tocar somos abonados, así que supuso todo un honor que el club contara con nosotros», explica Roberto Pérez, uno de los dulzaineros que pisó el césped de Zorrilla. «Mario Miguel [el jefe de prensa] se puso en contacto y creo que la idea viene por él. La nueva propiedad apuesta por estas cosas. Tuvimos una reunión con ellos, le dimos forma y fuimos para adelante».

