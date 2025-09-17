El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Torres (izquierda) sujetado por Salva Ruiz durante el Castellón-Real Valladolid de la segunda jornada liguera. Omar Arnau-Factoría 9

David Torres pide «mantener los pies en la tierra» tras el buen inicio del Real Valladolid

El central vallisoletano destaca el gran cambio vivido en el vestuario con la llegada del nuevo entrenador y nuevos jugadores

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:31

David Torres se ha consolidado como central titular en las primeras cinco jornadas de Liga en Segunda. El vallisoletano cuenta ahora con nuevos compañeros a ... su alrededor en la zaga blanquivioleta y aquel Real Valladolid que sufría goleada tras goleada en Primera ha mutado en el equipo más rocoso de la división de plata. Torres, sin embargo, sabe que esta categoría obliga a dar el máximo en cada choque y por eso solicita «mantener los pies en la tierra» a pesar del «buen arranque». «Debemos seguir trabajando para intentar sacar lo máximo desde la humildad», apunta sentado en la sala de prensa de Zorrilla.

