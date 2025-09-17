David Torres pide «mantener los pies en la tierra» tras el buen inicio del Real Valladolid

David Torres se ha consolidado como central titular en las primeras cinco jornadas de Liga en Segunda. El vallisoletano cuenta ahora con nuevos compañeros a ... su alrededor en la zaga blanquivioleta y aquel Real Valladolid que sufría goleada tras goleada en Primera ha mutado en el equipo más rocoso de la división de plata. Torres, sin embargo, sabe que esta categoría obliga a dar el máximo en cada choque y por eso solicita «mantener los pies en la tierra» a pesar del «buen arranque». «Debemos seguir trabajando para intentar sacar lo máximo desde la humildad», apunta sentado en la sala de prensa de Zorrilla.

David Torres cuenta ahora como pareja en el eje de la zaga titular con Pablo Tomeo, un central excelso que viene de hacer «una temporada increíble» el curso pasado con el Mirandés y que se «ha adaptado superbién» en el nuevo proyecto blanquivioleta. «Es un excelente jugador y una gran persona», añade Torres, que no quiere dejar fuera de la ecuación a otros centrales de la plantilla como Javi Sánchez, el canterano José Luis Aranda «y todos» los que completan esa posición. «Yo me encuentro muy a gusto jugando con Pablo Tomeo y creo que se está viendo reflejado en el césped», apunta el vallisoletano.

El central echa la vista atrás para recordar los momentos «muy duros» que se vivieron el curso pasado, a pesar del trabajo efectuado, y que acabaron por lastrar a los futbolistas también en el plano psicológico, lo que redujo de manera drástica el rendimiento de todos. «Fue un año duro y cuesta olvidarlo, pero nos centramos en esta campaña. Siempre intento dar el máximo y ahora me estoy encontrando muy a gusto y contento con mi rendimiento». La profunda renovación en la plantilla ha ayudado a los futbolistas que siguen «a ver otras cosas». «Yo ahora de cabeza estoy mucho mejor y eso también se ve en el campo».

David Torres cuenta con la presión añadida de ser hijo de un jugador emblemático en la historia del Real Valladolid como Javier Torres Gómez, una etiqueta que siempre le obliga a mostrar más que otros futbolistas y a no dejarse influir por muchos comentarios. «Siempre digo que son cosas que no se pueden controlar. Obviamente, yo voy a ser hijo de mi padre toda la vida, pero yo intento trabajar para hacer las cosas bien. Respeto todas las opiniones, pero mi idea es ser recordado más por lo que trato de hacer dentro del campo que por ser hijo de quien sea».

Como hijo y futbolista profesional, David Torres valora mucho la figura de su padre y también la manera que tiene de concederle su propio «espacio». «No me intenta invadir con consejos por los errores que he cometido. Deja que yo sea el que vaya descubriendo cómo funciona todo esto. Si que me quedo con frases que me ha dicho y la idea de que cuando todo va bien parece que eres el mejor y al revés cuando las cosas van mal. Ni una cosa ni otra. En el fútbol vas a encontrar siempre situaciones buenas y malas, y hay que vivirlas y afrontarlas».

Los futbolistas del Real Valladolid tienen este curso el reto de mantener la gran intensidad física que despliegan durante los partidos, uno de los factores que más definen al entrenador Guillermo Almada. Torres cree que la plantilla podrá conservar el nivel de exigencia durante toda la campaña gracias al «buen grupo existente». «Somos muchos jugadores y, a lo mejor, en cierto momento vamos a tirar de unos o de otros, pero creo que mantendremos este nivel».

David Torres se queda con «lo bueno» de los entrenadores del curso pasado (Paulo Pezzolano, Diego Cocca y Álvaro Rubio) y subraya que todos «intentaron ayudar mucho» en una situación complicadísima por los nefastos resultados. «Hemos intentado dejar los malos momentos de lado y, desde el primer momento, el nuevo míster nos intentó inculcar una intensidad que se está viendo reflejada en el campo».

David Torres, Iván Alejo e Iván San José 'Chuki' son tres ejemplos de jugadores nacidos en Valladolid y formados en la cantera blanquivioleta que han empezado como titulares esta campaña en el Pucela. «Ojalá podamos ser unos referentes y un modelo para la gente de abajo. Al final, somos gente normal que hemos trabajado para aprovechar las oportunidades. A los chicos de la cantera les digo que trabajen y que nadie les diga que no podrán conseguirlo. La oportunidad puede llevar cuando menos la esperas y deben estar preparados».

La caída de Primera a Segunda favorece el cambio radical que ha experimentado el Real Valladolid en sus resultados, pero no toda la evolución positiva del equipo se explica por ese factor. Torres concede que el ritmo es más alto en la élite y que las plantillas en Primera cuentan, obviamente, con más jugadores de calidad, pero sin «quitar mérito a la Segunda», una categoría donde todos pueden hincar la rodilla. «Lo vemos jornada tras jornada. Cualquiera gana a cualquiera. Nosotros debemos seguir a lo nuestro para buscar siempre sacar los tres puntos. Aquí nadie regala nada y planteamos cada partido como una final, empezando por el próximo domingo en Albacete».