Competición desestima las alegaciones por la roja a Óscar Plano y el Real Valladolid recurrirá a Apelación

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 7 de abril 2021, 17:55 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

El Comité de Competición ha desestimado en la tarde de este miércoles las alegaciones que presentó el Real Valladolid por la tarjeta roja directa que recibió Óscar Plano el pasado lunes en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona y sanciona al futbolista con un partido. En la resolución, la presidenta del órgano federativo, Carmen Pérez González, entiende que no existe un «error material manifiesto en el acta arbitral» de Jaime Latre. El Real Valladolid argumentó en sus alegaciones que se trató de un lance común del juego sin que existiera un «exceso de fuerza» por parte de Plano ni se pusiera en peligro la integridad del adversario, por lo que la acción no resultaba merecedora de una tarjeta roja.El club recurrirá ahora ante el Comité de Apelación.

La presidenta de Competición subraya que, para hablar de un error manifiesto, deben aportarse elementos de prueba que acrediten la inexistencia de este hecho «más allá de toda duda razonable», algo que a juicio del tribunal no sucede en este caso, a pesar de que en las imágenes se aprecia que se trata de una falta comúnmente sancionada con una tarjeta amarilla. Para Competición, en las imágenes videográficas se comprueba la existencia de «inequívoco contacto» entre los dos jugadores (Óscar Plano y Dembélé) en la jugada que supuso la expulsión del futbolista blanquivioleta. «No puede esté Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta arbitral, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción punible o si existe o no fuerza excesiva cuestiones en la [sic] que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el de dicho club o por el que pudiera tener el propio Comité. Por ello procede a desestimar las alegaciones formuladas«, resuelve Competición, con su redacción alambicada.

La polémica decisión del colegiado oscense Santiago Jaime Latre (que antes había dejado de señalar una mano clara de Jordi Alba en el área del Barcelona) desató también las protestas del utillero Justo Camacho, que fue expulsado por el árbitro. Competición le ha suspendido por dos partidos.