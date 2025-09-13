El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes al Real Valladolid - Almería. Mar García
Real Valladolid

Búscate en la grada del José Zorrilla

Si has asistido al partido frente al Almería, puedes encontrarte en las siguientes imágenes

Mar García

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:36

-Galería 1 de la grada del Real Valladolid-UD Almería.

-Galería 2 de la grada del Real Valladolid-UD Almería.

-Galería 3 de la grada del Real Valladolid-UD Almería.

-Galería 4 de la grada del Real Valladolid-UD Almería.

Además, en el Canal Pucela puedes ver tanto el directo del choque como la crónica posterior y todas las noticias que genere el quinto paritdo del Pucela en la temporada 2025-2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2 Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  6. 6

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  7. 7

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  9. 9

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  10. 10 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Búscate en la grada del José Zorrilla

Búscate en la grada del José Zorrilla