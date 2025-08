Almada entona el mea culpa: «Cargamos mucho los días anteriores»

Por primera vez en esta pretemporada se pudo ver a un Guillermo Almada desesperado, y por momentos desencajado, en el transcurso de un partido. Los ... múltiples errores cometidos en defensa y las pérdidas en campo propio en la salida de balón provocaron más gritos de lo normal en el técnico uruguayo, que al término del encuentro admitió su culpa por la carga física a la que sometió a la plantilla en los últimos días.

«No nos gusta perder, indudablemente, pero sabíamos que podía suceder porque estuvimos cargando los días anteriores y por eso me hago cargo yo. Cometimos muchos errores defensivos, que no me gustó, y tuvimos algunas situaciones que nos pudieron haber acercado, pero al final nos condenaron por ese juego directo de ellos», reconoció Almada, que pese a la goleada no desvió el tiro del verdadero objetivo que tiene su equipo. «No deja de ser una enseñanza y un aprendizaje. Nosotros seguimos apuntando a ese inicio del torneo, el 15 de agosto, donde seguro que vamos a estar más renovados».

Tras lo visto en campo del Bristol, el técnico confesó que esta semana bajará la exigencia en los entrenamientos para dar algode oxígeno a sus jugadores. «Bajaremos las cargas de trabajo para que los jugadores se sientan más frescos y tratar de afinar en estos dos partidos. Algún jugador que dejamos descansar les tendremos en estos amistosos [el Trofeo, el miércoles 6, y en Burgos el día 9], y cerrar la semana para apuntar la batería en el inicio de la competición, que es lo verdaderamente importante para nosotros», señaló, poco antes de tomar el avión para emprender el camino de vuelta.

Pese a insistir con un equipo tipo en los útimos amistosos, Almada aún tiene dudas de si será el que comience el campeonato. «Tenemos alguna duda porque los que llegaron últimos todavía están en un proceso de adaptación, porque están más retrasados que los otros, y veremos cómo llegan en estas dos semanas que nos quedan. Ya dijimos que pondremos a los que mejor estén», volvió a incidir.

El técnico confía en poder dar una alegría a los aficionados en el Trofeo Ciudad de Valladolid que enfrenta al Pucela con el Getafe el próximo miércoles (21:00 horas en Zorrilla). «La gente se ha portado espectacular, con el apoyo que nos brinda en los entrenamientos y en la calle, y espero que podamos darles un resultado positivo», concluyó.