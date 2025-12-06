Almada: «No hemos sido ni más, ni menos... Hemos tenido efectividad»

«La diferencia fue la efectividad». El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, se mostró tranquilo, sin sacar pecho por la goleada en Huesca. Fiel ... a su pausa en el análisis, el preparador blanquivioleta analizó la victoria en clave de acierto. «No hemos sido ni más, ni menos que en otros partidos. Tuvimos efectividad, que es determinante en el futbol a día de hoy», apostilló.

«Esperemos que sea un punto de inflexión... Sabíamos que el arco se iba a abrir, y así se lo dije a los jugadores en la charla, porque las ocasiones estaban presentes. Era una cuestion de tiempo y ojalá sea el principio de la línea para seguir creciendo», señaló en respuesta a Radio MARCA.

Almada no entendió que la goleada se debió a un cambio de sistema o variaciones en el once del equipo. «Más allá que la jugada la encontremos por fuera, por dentro o por el centro... El otro día tuvimos 21 ocasiones, pero hoy el desenlace fue distinto«, volvió a incidir en relación a la materialización de las llegadas al área rival.

«El Huesca fue un rival durísimom nos complicó con las pelota aérea, pero si llegas, llegas y llegas, y no marcas, provocas desconfianza. El otro día tuvimos cinco o seis ocasiones clarísimas, y no marcamos, y nos creó ansiedad, hoy ha sido diferente».

En el apartado individual, el entrenador uruguayo lamentó que Juanmi Latasa no marcase como delantero, pero destacó su trabajo para que otros compañeros encontraran la portería. «Ha hecho un gran trabajo aéreo, juego sucio con los zagueros... Pero encontramos a Peter o a Amath, porque Latasa referenció a los zagueros».

Además, Almada afirmó que la decisión de darle la titularidad a Biuk por Amath fue una decisión técnica, «por su mayor habilidad en el uno contra uno» ante un rival como el Huesca.

La victoria invita a ver el vaso medio lleno, y pensar en los dos próximos compromisos antes del parón navideño, pero el técnico, pese a que espera que se logren las dos victorias con las que colarse en los puestos de 'play off', prefiere ser cauto. «Vamos a intentar ganar los dos proximos partidos, sumar los dos triunfos, pero lo primero es el Andorra», concluyó.