Almada, en los prolegómenos del encuentro en el Alcoraz. Carlos Gil Roig
El entrenador

Almada: «No hemos sido ni más, ni menos... Hemos tenido efectividad»

El técnico del Real Valladolid espera que la goleada en Huesca marque «un punto de inflexión»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:40

Comenta

«La diferencia fue la efectividad». El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, se mostró tranquilo, sin sacar pecho por la goleada en Huesca. Fiel ... a su pausa en el análisis, el preparador blanquivioleta analizó la victoria en clave de acierto. «No hemos sido ni más, ni menos que en otros partidos. Tuvimos efectividad, que es determinante en el futbol a día de hoy», apostilló.

