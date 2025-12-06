El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 17 S06/12 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Escudo Sociedad Deportiva Huesca

Huesca

16:15h.

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol
HUE

VLL

Carlos Gil Roig
Real Valladolid

Chuki y Biuk, novedades del Pucela en Huesca

El media punta y el croata, principales novedades del Almada para el choque ante el conjunto oscense

Minuto a minuto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:07

Icono15:10

También tenemos ya el once de la SD Huesca

Icono15:10

Alineación confirmada del Real Valladolid

15:09

Muy buenas tardes, bienvenid@s a un nuevo partido del Real Valladolid. En esta ocasión, el encuentro pucelano se mide a la SD Huesca, en la capital oscense, desde las 16:15 horas. Reciban un cordial saludo de Juanjo López y del resto del equipo de El Norte de Castilla que cubrirá el choque desde ya.

Alineación y estadísticas

Jon Andoni Pérez Alonso

4-4-2

Alineación

Dani Jiménez

portero

Ángel Pérez

defensa

Iñigo Sebastián Magaña

defensa

Jorge Pulido Mayoral

defensa

Julio Alonso

defensa

Dani Ojeda

centrocampista

Óscar Sielva

centrocampista

Jesús Álvarez

centrocampista

Francisco Portillo

centrocampista

Sergi Enrich

Delantero

Iker Kortajarena

Delantero

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Julien Ponceau

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

0%

VLL

HUE

0%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

