Chuki y Biuk, novedades del Pucela en Huesca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:07
También tenemos ya el once de la SD Huesca
👥 ALINEACIÓN | ¡𝙓𝙄 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙙𝙤!— SD Huesca (@SDHuesca) December 6, 2025
⚔️ Así salimos en nuestro estadio.#LaLigaHypermotion | #HuescaRealValladolid🔵🔴 pic.twitter.com/re5dPqoaph
Alineación confirmada del Real Valladolid
Nuestro ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 6, 2025
Con estos hombres a muerte a por el #HuescaRealValladoliddpic.twitter.com/XPrMGr5P4u
Muy buenas tardes, bienvenid@s a un nuevo partido del Real Valladolid. En esta ocasión, el encuentro pucelano se mide a la SD Huesca, en la capital oscense, desde las 16:15 horas. Reciban un cordial saludo de Juanjo López y del resto del equipo de El Norte de Castilla que cubrirá el choque desde ya.
Jon Andoni Pérez Alonso
4-4-2
Dani Jiménez
portero
Ángel Pérez
defensa
Iñigo Sebastián Magaña
defensa
Jorge Pulido Mayoral
defensa
Julio Alonso
defensa
Dani Ojeda
centrocampista
Óscar Sielva
centrocampista
Jesús Álvarez
centrocampista
Francisco Portillo
centrocampista
Sergi Enrich
Delantero
Iker Kortajarena
Delantero
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Julien Ponceau
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
0%
HUE
0%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
