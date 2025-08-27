Tudela mostrará con orgullo el esplendor de sus tomates La Feria del Tomate y Productos de la Huerta de Tudela se celebra los días 30 y 31 de agosto

Tudela de Duero Miércoles, 27 de agosto 2025

Tudela de Duero sigue demostrando la fuerza de su campo con un evento que rinde homenaje al tomate y que cumple ya once ediciones. Durante el fin de semana, esta fruta será la protagonista de un completo programa de actividades para ensalzar su sabor y potencial. «Junto a la Feria de Exaltación del Espárrago y la Artesanía, es uno de los fines de semana más queridos del año donde llenamos el Parque Municipal 'El Bailadero' de sabor y vida. Es mucho más que un evento gastronómico; es un escaparate de nuestra identidad», afirma el alcalde del municipio, Óscar Rodríguez de las Heras, que entiende esta convocatoria como una forma de reivindicar el trabajo de los hortelanos de Tudela de Duero y, al mismo tiempo, atraer visitantes que «descubren la calidad de lo que producimos».

En esta línea, el presidente de la asociación Flor de Castilla, Lucio Cristín, que colabora en la organización de la feria, recuerda que «la huerta de Tudela en tiempos de Reyes Católicos formó parte importante de la huerta de Valladolid. Con la industrialización la huerta ha quedado olvidada pero queremos poner en valor el tomate que junto al espárrago es el segundo producto más importante».

La cata popular es una de las principales bazas para retomar la participación «de todo aquel que quiera participar». Eso sí, hará falta que presenten una cantidad de tres kilos de tomates. Será un jurado popular el que puntúe el aroma, textura y sabor y decida los seis finalistas que al día siguiente, el domingo 31 de agosto se someterán al veredicto, esta vez, de un jurado profesional que seleccionará los dos mejores ejemplares de la temporada.

El público que se acerque este fin de semana podrá descubrir decenas de variedades entre ellas, el feo de Tudela, el corazón de buey, tres cantos, óptima u otras más pintorescas como el bombilla, los cherry, tigre «que es un tomate verde que no puedes dejar que se ponga rojo», explica Lucio Cristin. En definitiva, una amplia variedad de productos conformarán la exposición que se podrá visitar estos días. Además, a los puestos de tomate se sumarán los de productos ecológicos y artesanos de la zona, como frutas y verduras de temporada, quesos, embutidos, panes, conservas, entre otras.

«Todo ello completa un mercado de proximidad de enorme atractivo», detalla el alcalde de Tudela de Duero que describe la popular cita como «un viaje por colores, formas y matices; desde los clásicos rojos y carnosos hasta variedades exóticas que sorprenden al paladar». El alcalde destaca el potencial de este alimento «por su sabor, y también por su diversidad, ya que cuidamos las variedades locales y otras recuperadas»

La invitación a redescubrir la versatilidad del tomate se extiende también a poner el valor el cultivo ecológico. «Este año contaremos con una charla divulgativa para acercar estas prácticas al público», comenta el alcalde, señalando que «el futuro pasa por producir de manera sostenible, respetando la tierra y ofreciendo alimentos más sanos. Cada vez más agricultores se orientan hacia lo ecológico, y la feria es un buen lugar para promover estas prácticas y que los consumidores las conozcan mejor». En el mismo sentido, se pronuncia el presidente de la Asociación Flor de Castilla que aprovecha la ocasión para invitar a la participación de los huertos urbanos: «hay muchas edificaciones que no tienen la posibilidad de tener un jardín o un ático, así que esta opción de huertos urbanos es una buena opción para fomentar el cultivo ecológico. Nosotros estamos para asesorarles y ayudarles».

La Feria del tomate se consolida con un impacto directo en las ventas de agricultores y productores, pero también en la dinamización para hostelería y comercio. «Venimos de ediciones con mucha afluencia. Esperamos miles de visitantes entre vecinos y gente de toda la provincia», explica Óscar Rodríguez de las Heras.

Para las próximas ediciones, el primer edil plantea reforzar el aspecto didáctico a través de la organización de talleres dirigidos a escolares y familias en los que se aprendan nociones básicas de siembra, a diferenciar variedades o aprovechar mejor los productos de temporada en la cocina. «La feria debe ser no solo un mercado y un punto de encuentro, sino también una escuela abierta del tomate y de nuestra huerta». La cita estará amenizada durante el fin de semana por los Dulzaineros de la Asociación Cultural 'Águilas' de Tudela de Duero, y el sábado por la noche la cantante Sheyla a Galván aportará un toque flamenco a la feria.

HORARIOS

Sábado, 30 de agosto

10:00 h. Apertura del mercado de productos ecológicos de la huerta tudelana cultivados por La Flor de Castilla. Exposición de variedades de tomates.

12:00 h. Inauguración de la feria por las autoridades con los Dulzaineros A. C. Los Águilas

13:00 h. Cata-concurso popular para mayores de 14 años. Para participar en la cata, los interesados deberán aportar tres kilos de tomates que presentarán antes de las 10:00 h. de la mañana en el puesto informativo de la asociación La Flor de Castilla. Los seis tomates más votados pasarán a la ronda final que se celebrará al día siguiente, el domingo 31. Para ello será necesario que ese día aporten un kilo de tomates de la misma variedad para el jurado profesional.

14:00 h. Resultado de la cata-concurso.

21:30 h. Concierto Sheyla Galván Grupo. Rumba, flamenco y copla.

Domingo, 31 de agosto

11:00 h. Apertura del mercado de productos ecológicos. Exposición de variedades de tomates.

12:00 h. Actuación de Dulzaineros A. C. Los Águilas.

13:00 h. Charla-coloquio 'Productos hortícolas ecológico' con la participación de Biblioteca de semillas de Valladolid y Marina Arias Robles, bióloga y profesora de la Escuela- taller Viveros y Jardines de la Diputación de León.

13:00 h. Cata de tomates por jurado profesional para la elección de los dos mejores tomates de la temporada.

14:30 h. Entrega de premios. Para la ocasión se fallará el premio ganador que otorga el Ayuntamiento de Tudela de Duero y el premio finalista otorgado por la Asociación La Flor de Castilla.