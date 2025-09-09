Los triunfadores Talavante y Emilio de Justo se miden el jueves en Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:02 Compartir

La Feria de la Virgen de San Lorenzo vivirá este jueves, 11 de septiembre, una de sus citas más esperadas: el mano a mano entre Alejandro Talavante y Emilio de Justo, los dos grandes protagonistas de la feria de 2024 y dos toreros que llegan a Valladolid en un momento estelar. La cita contará además con un tercer gran atractivo: los toros de Victoriano del Río, la ganadería triunfadora en el coso vallisoletano la pasada temporada.

El duelo tiene un trasfondo muy especial. Talavante fue el gran triunfador en Valladolid en 2024, con una tarde memorable en la Feria de la Virgen de San Lorenzo, y regresa ahora con la vitola de torero diferente, imaginativo y capaz de firmar faenas únicas. Enfrente estará Emilio de Justo, que el pasado año dejó una huella imborrable en esta plaza con su triunfal encerrona en solitario ante seis toros de Victorino Martín, un desafío que refrendó su condición de figura y su vínculo con la afición vallisoletana.

Emilio de Justo.

Los números de la temporada avalan este duelo de figuras. Emilio de Justo encabeza el escalafón con 29 festejos y 48 orejas cortadas, mientras que Alejandro Talavante le sigue de cerca con 27 actuaciones y 54 orejas —además de 5 rabos—, lo que refleja el gran momento de ambos y la igualdad con la que llegan a esta cita. Dos estilos, dos trayectorias y una misma ambición: salir de Valladolid como triunfador.

Una feria de máxima expectación

El mano a mano del jueves es solo uno de los platos fuertes de una feria que este año ha levantado gran expectación. El cartel soñado con Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez y la siempre exigente corrida de Victorino Martín completan un abono de lujo. Además, el domingo 14 se celebrará la Corrida de la Juventud, con una promoción especial para menores de 15 años, que podrán acceder a la plaza por solo 1 euro, y los menores de 25 por un precio de 10 euros, una iniciativa que está favoreciendo el relevo generacional y el ambiente fresco en los tendidos.

Las entradas continúan a la venta tanto en las taquillas de la plaza como en la página web www.tauroemocion.com.

Valladolid vive su semana grande y el toreo es, una vez más, el gran protagonista.