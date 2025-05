Trescasas rememora su pasado con la Feria del Esquileo

Mónica Rico Trescasas Miércoles, 14 de mayo 2025, 09:44 Compartir

La localidad segoviana de Trescasas rememora el próximo domingo su pasado, de la mano de su Feria del Esquileo, una iniciativa que busca recuperar y mantener tradiciones relacionadas con el ganado, especialmente sobre la trashumancia y el esquileo. Además, ese día es la 'puesta de largo' del rebaño municipal, pues la localidad cuenta con más de medio centenar de ovejas en el municipio, que sirven como 'ovejas-bombero' y desbrozadoras naturales durante todo el año.

En esta jornada se realiza un esquilado participativo, en el que el rebaño municipal se «pone bonito» delante de todo el mundo, tal y como detalla el alcalde del municipio, Borja Lavandera, que señala que los asistentes pueden esquilar una oveja del rebaño municipal, que sale todos los días a pastar a fincas particulares, a petición de los propios vecinos, a fincas municipales, a veredas y caminos, y «la verdad es que hacen una tarea encomiable».

El rebaño municipal lleva ya cinco años en la localidad y desde hace cuatro se celebra esta feria, que cuenta con un programa variado de actividades para todas las edades. Por un lado se cuenta con una pequeña feria en la que vecinos y visitantes pueden adquirir productos de la marca Alimentos de Segovia, además de diferentes artesanos que muestran sus trabajos únicos realizados a mano y los exponen para su venta en el Parque de Las Pozas.

Tampoco faltará un taller denominado 'Entre lanas y versos', en el que los participantes podrán crear su propio tapiz, rememorando también antiguos oficios; y una yinkana de juegos tradicionales para todas las edades. En este caso, los juegos son artesanos, elaborados con madera por uno de los vecinos del pueblo, que comparte con el resto su saber hacer y cómo se jugaba antaño. A todo ello se sumará el vermú amenizado por la música de la charanga y una comida popular, que, como no podía ser de otra forma en una fiesta que rememora la actividad pastoril, serán migas del pastor.

Recordar

Se trata de una feria con una doble vertiente, en el que muchos vecinos pueden recordar lo que fue la tradición y la esencia del comienzo de Trescasas, ligado a la trashumancia y al pastoreo, y para los visitantes, especialmente los más jóvenes, conocer un oficio, el de pastor, y la labor que realiza el ganado. Algo que no es nuevo para los niños del municipio, pues son buenos conocedores del rebaño municipal, el único con el que se cuenta en la localidad.

Y es que, a lo largo del año, se realizan distintas actividades con él. Los escolares de Trescasas van a visitarlo y en ocasiones se acercan las ovejas al pueblo, aunque normalmente no es habitual verlas por las calles, sino por el entorno. «Ellos conocen el rebaño y la historia del pueblo a través del rebaño, se van empapando de la tradición, es muy importante que se mantenga esa esencia y que los más jóvenes sepan de dónde viene su pueblo, y al final es una manera de que ellos conozcan la historia de su localidad», asegura el alcalde, que afirma que también lo estudian en el colegio y los profesores hacen una importante labor también con esa historia.

Es consciente de que esta Feria es algo muy particular, especialmente porque no es habitual que un pueblo tenga un rebaño municipal, protagonista de la cita. Las ovejas y carneros llegan hasta el parque, el centro neurálgico del pueblo, y allí quienes lo deseen podrán acercarse e incluso esquilar un animal, algo a lo que normalmente no se puede acceder.

Todo el programa está relacionado con el rebaño municipal y la historia del municipio, a través de lanas, tapices, juegos tradicionales y las migas del pastor, todo ello unido al proyecto de Trescasas que se denomina 'Proyecto Esquileo', que lleva en marcha desde 2021.

El alcalde asegura que se trata de una Feria muy familiar, pero invita a todos los que se quieran acercar a conocer la tradición del municipio y a conocer y comprar los productos que se podrán adquirir en el mercado, que contará con entre 15 y 20 expositores. «Es algo muy cercano, una mañana intensa, en la que la gente está entretenida, se divierte y se lo pasa bien», y que además cuenta con la particularidad de poder ver el rebaño, que estará durante toda la mañana en el parque.

Programa

10:30 h. Exhibición paticipativa esquilado del rebaño municipal

11:00 h. Apertura del mercado de productos arteanos

11:30 h. Taller 'Entre lanas y versos'. Inscripción previa (plazas limitadas)

12:00 h. Gymkana de juegos para todas las edades

13:00 h. Vermú amenizado por la charanga Jarra y Pedal

14:30 h. Comida popular. Migas del pastor.

Temas

historia

Trescasas

Feria