Trece espectáculos llenan de interpretación Olmedo Clásico

Lunes, 21 de julio 2025, 09:36

La decimonovena edición de Olmedo Clásico, el Festival de Teatro Clásico de la Villa del Caballero, llena de interpretación y calidad teatral el municipio, hasta el 27 de julio. Una apuesta cultural que pone en valor el teatro, a través de trece espectáculos, seleccionados por su calidad y por el interés por abarcar una rica variedad de autores, estilos, épocas y territorios. Precisamente, dentro de esa diversidad interpretativa, en la cita participan compañías de diferentes puntos del mundo. La programación incluye propuestas escénicas únicas y originales que ya han conquistado otros rincones del planeta y, ahora, llegan hasta Olmedo para deleite de su público. La fiesta teatral se completa con las Jornadas sobre Teatro Clásico y el Curso de Análisis e Interpretación Actoral.

Pedro Calderón de la Barca y William Shakespeare, tienen la primacía en esta edición. El genio español estará presente a través de sus obras, con una muestra muy completa de los diferentes géneros que cultivó. En concreto, la comedia de 'La Dama Duende', el drama de 'El alcalde de Zalamea', y el auto sacramental de 'El Gran Teatro del Mundo'. Por su parte, las obras del inglés serán Macbeth, Rey Lear y Coriolano.

Los clásicos cobrarán nueva vida gracias al excelente trabajo de compañías de primer nivel, especializadas en su tratamiento. Entre ellas, la Compañía Nacional de Teatro de México, el Teatro Clásico de Sevilla, Morboria Teatro, la Companhia do Chapitô, Mic Producciones, For the Fun of It, la CNTC o Ron Lalá. La nómina de directores es también excepcional, con nombres como Alfonso Zurro, Eva del Palacio, José C. Garcia, Borja Rodríguez, Lucas Escobedo o Yayo Cáceres.

Otro de los aspectos reseñables es que, por primera vez, se subirá al escenario de Olmedo Clásico, la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como La Décima Musa, con su comedia 'Los Empeños de una Casa'. Francisco de Rojas Zorrilla aportará el humor y los enredos de 'Lo que son Mujeres'.

La Compañía Nacional de Teatro de México ha sido la primera en subirse a las tablas de la Corrala del Palacio del Caballero e inaugurar Olmedo Clásico. Fue el pasado 18 de julio, con la comedia de Sor Juana Inés de la Cruz, 'Los Empeños de una Casa'. Hoy, 21 de julio, en el CAE San Pedro, se celebrará el recital Momentos Inolvidables de los Grandes Intérpretes del Clásico, con Fernando Aguado, Beatriz Argüello, Pepa Pedroche y Clara Sanchis. Por la noche, en la Corrala del Palacio del Caballero, llegará el turno de Pepe Viyuela con la obra 'Guitón Onofre en El Pícaro Perdido', adaptación de la novela de Gregorio González. El martes 22, a las 19:00 horas, en el CAE San Pedro, Teatro a Bocajarro ofrecerá el espectáculo de creación propia, 'El Arte de Ser Comediante'. En horario nocturno, en La Corrala, la portuguesa Companhia do Chapitô exhibirá su particular concepción de la tragedia de William Shakespeare, en 'Rey Lear'. A las 19:00 horas del miércoles 2 de julio, en el CAE San Pedro, tendrá lugar el recital de palabra y música, 'El alcalde de Zalamea, en sus versos esenciales,' con guión de Emilio de Miguel y con la participación de los actores que han encarnado sus personajes en diferentes espectáculos de la obra. Arturo Querejeta, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Joaquín Notario y Ernesto Arias se subirán a las tablas. En esa jornada, por la noche, en La Corrala, se podrá disfrutar de la comedia de Pedro Calderón de la Barca, 'La Dama Duende', a cargo de Mic Producciones. El jueves 24, Calderón regresará a ese mismo espacio con 'El teatro del Mundo', recreado teatral y musicalmente por la compañía For the Fun of It. El último fin de semana del festival, comienza el viernes 25 de julio con 'Farra', una celebración barroca de teatro poesía y música. El sábado 26, vuelve Shakespeare con la tragedia Coriolano, de la mano de la compañía Eqm Serveis Culturals. Y el domingo 27, se clausurará el festival por parte de Ron Lalá, compañía que pondrá en escena el espectáculo de creación colectiva 'La Desconquista'.

Jornadas

Las Jornadas sobre Teatro Clásico se celebrarán del lunes 21 al miércoles 23 de julio, con el título 'Clásicos de carne y hueso los comediantes de ayer y hoy'. Dichas jornadas son una pieza esencial del festival y su reto consiste en ayudar a comprender a los clásicos desde las claves de su tiempo, analizar su vigencia actual en los teatros o en los centros de investigación y enseñanza, estimular su conocimiento y forjar su futuro. Sus quince sesiones ofrecerán recitales y diálogos vivos entre representantes de la diversidad de profesiones que hacen posible la vigencia de los clásicos, tanto en la escena como en la investigación y la educación. Sus conversaciones implicarán también a los espectadores que quieran conocer mejor ese teatro para disfrutar aún más de él. Asimismo, el Curso de Análisis e Interpretación Actoral 'Fernando Urdiales', se impartirá del 24 al 26 de julio. La formación partirá de escenas de Las gracias Mohosas de Feliciana Enríquez de Guzmán. Además de las horas lectivas, en las que se darán clases de interpretación, verso, vestuario o caracterización; los alumnos tendrán acceso preferente a las representaciones del festival. El curso acerca el teatro del Siglo de Oro a un amplio círculo de interesados en su interpretación actoral. Propone un intercambio de visiones e ideas entre los distintos ámbitos del teatro. El programa integra diferentes aspectos teóricos y prácticos del teatro clásico español: dramaturgia, dicción del verso, caracterización, composición de personaje desde la indumentaria e interpretación.

A mayores, este año, Olmedo Clásico contará con un sello propio de Correos, cuya presentación se celebrará el 22 de julio a las 12:00 horas en el CAE San Pablo. La fotografía también tendrá su espacio en la programación, dentro de la apuesta por mostrar el teatro desde diferentes disciplinas. Durante la celebración del festival, se podrá disfrutar de la exposición de Pío Baruque Fotógrafos, que recupera algunos de los grandes momentos vividos a lo largo de la trayectoria de Olmedo Clásico.

PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS

Lunes, 21 de julio:

18:00 horas. Momentos Inolvidables de los Grandes Intérpretes Clásicos. Recital de pasajes de obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla.

22:30 horas. Guitón Onofre. El Pícaro Perdido. Una puesta en escena que combina humor y crítica en una aventura picaresca que resuena en nuestro presente.

Martes, 22 de julio:

19:00 horas. El Arte de ser Comediante. Un enfoque contemporáneo, con mucho humor, participación del público y música en directo, que rinde homenaje a los cómicos áureos que ocuparon hace casi 400 años las tablas

22:30 horas. Rey Lear. Una versión minimalista con tan solo tres intérpretes que encarnan a todos los personajes moviéndose en una incesante acción de libertad.

Miércoles, 23 de julio:

19:00 horas. El alcalde de Zalamea en sus Versos Esenciales. Un drama calderoniano sobre la defensa de la dignidad del hombre frente a los poderes o las diferencias sociales, válido para todas las épocas y territorios.

22:30 horas. La Dama Duende Una adaptación que viaja al Madrid de los años 40.

Jueves, 24 de julio:

22:30 horas. El Teatro del Mundo. Un recuerdo a esencia primera del teatro con origen religioso y litúrgico.

Viernes, 25 de julio:

23:00 horas. Un espectáculo donde se fusiona el circo, el humor, la música en directo y el teatro físico, reivindicando el derecho a la fiesta como acto de resistencia cultural ante el exceso de trabajo.

Sábado, 26 de julio:

23:00 horas. Coriolano. Una tragedia política sobre la lucha de poder, la manipulación y la fragilidad de los líderes extremos.

Domingo, 27 de julio

23:00 horas. La Desconquista. Una comedia, sobre los mitos y realidades de la conquista de América.