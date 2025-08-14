Al ritmo del santo, Carrión de los Condes calienta para San Zoilo

Lara Arias Carrión de los Condes Jueves, 14 de agosto 2025, 22:02 Compartir

Del 22 al 27 de agosto, Carrión de los Condes volverá a vestirse de fiesta para rendir homenaje a San Zoilo, su patrón, en una de las celebraciones más esperadas del calendario local. Las fiestas patronales de esta localidad palentina están marcadas por la tradición, la música y la implicación de los vecinos. Las celebraciones se han convertido en un auténtico referente festivo dentro y fuera de la comarca.

Uno de los momentos más emblemáticos y singulares es, sin duda, la procesión del lunes. Aunque oficialmente se trata de un acto religioso, en la práctica ha derivado en una celebración multitudinaria y profundamente popular. «Es como bailar al santo», explica el concejal de Festejos de Carrión de los Condes, Moisés Andrés. Son los quintos del año quienes se encargan de portar la imagen en una jornada que los carrioneses viven con especial intensidad. «Antes era algo más íntimo, casi reservado para el pueblo, pero ahora se ha vuelto muy popular, tanto que se nos ha ido un poco de las manos con el vermú y el tardeo», comenta entre risas. La afluencia de visitantes y turistas es de tal envergadura que ya es habitual que lleguen autobuses desde distintos puntos de la provincia y de fuera de ella.

Todos los públicos

Durante los seis días de celebración, Carrión despliega un programa pensado para todas las edades. En las actividades, hay verbenas cada noche, con orquestas de primer nivel y macrodiscotecas, conciertos para el público más joven, juegos populares y actividades infantiles a lo largo del día. El martes, por ejemplo, está especialmente orientado a los más pequeños y a los mayores, combinando castillos hinchables con propuestas más tranquilas y tradicionales.

Uno de los aspectos más destacados de estas fiestas es la participación activa de las peñas. Carrión de los Condes cuenta con unas 70 peñas registradas, un número impresionante si se tiene en cuenta que el municipio ronda los 2.000 habitantes. Aunque, hoy en día, solo una decena de ellas conserva local propio, su implicación es total. Los colectivos peñísticos organizan disfraces, animan las calles, colaboran en la contratación de charangas y hasta contribuyen económicamente para traer grupos y actuaciones. «El alma de las fiestas son las peñas, sin ninguna duda», asegura el concejal.

Entre las novedades de la programación preparada para este año año, destaca la actuación del cantante Doctor Bellido. Su concierto se suma a otras citas musicales como la macrodiscoteca. Esta edición, además, se impulsa una interesante iniciativa ecológica: el uso de vasos reutilizables. «Queremos reducir el impacto ambiental. Cuando acaban las verbenas, aquello parece un campo de batalla, hay que intentar evitarlo», explica Moisés Andrés. Estos vasos se venderán en los bares colaboradores a un precio simbólico, promovidos por algunas peñas. Aunque en esta primera edición no está previsto devolver el importe del vaso, la idea es que se convierta en un recuerdo atractivo para conservar.

Otra cita que nadie se puede perder dentro del programa de las fiestas de Carrión de los Condes es el Baile de la Cenicienta. Está protagonizado por los quintos. Cuatro chicos y cuatro chicas son elegidos para representar a su generación y recibir las bandas conmemorativas en un acto muy emotivo. Tras el homenaje, la noche continúa con baile y fiesta.

Por otra parte, en la programación festiva no faltan tampoco actividades acuáticas. Una de las jornadas más esperadas es la dedicada a los hinchables de piscina, con gigantes toboganes y pruebas de agua al estilo Grand Prix. Lo que comenzó siendo simplemente una propuesta para niños, se ha transformado y consolidado como un plan para todo el pueblo, con entrada gratuita y un ambiente espectacular. Una atractiva actividad de la que disfrutan niños y mayores en armonía.

A lo largo de los días de fiestas patronales, también se reparten las tradicionales pulseras de peñas. Unos detalles que sirven para sufragar parte de las actividades del programa. Con la recaudación del reparto de pulseras, algunos grupos consiguen contratar pequeñas charangas o actuaciones para añadir más sabor a la programación oficial.

Programa

Lunes 18 de agosto

-19:00 h. Campeonato de brisca. Final (Centro de día Armonía) Organiza Asociación de Mujeres Virgen de Belén y Asociación de Mujeres Piña Merino.

Martes 19 de agosto

-19:00 h. Campeonato de parchís. Final (Centro de día Armonía) Organiza Asociación de Mujeres Virgen de Belén y Asociación de Mujeres Piña Merino.

Miércoles 20 de agosto

-19:00 h. Campeonato de mus. Final (Centro de día Armonía) Organiza Asociación de Mujeres Virgen de Belén y Asociación de Mujeres Piña Merino.

-20:00 h. Semifinales. Torneos deportivos

Jueves 21 de agosto

-19:00 h. Final del torneo de pádel (Pistas municipales de pádel)

-20:00 h. Final de XXVI Torneo de Fútbol Sala «Ciudad de Carrión» (Pabellón Municipal de Deportes)

-20:00 h. Concierto de la asociación cultural musical Santa María del Camino (Plaza Marqués de Santillana).

-23:30 h. Bailes de la cenicienta con la presentación de las zagalas y zagales con el pueblo 2025 (Plaza Mayor). A continuación, discomóvil con los Dj'd locales Flow y Luisen. Organizan quintos y quintas 2025.

Viernes 22 de agosto

-11:00 h. I Torneo mixto de fútbol sala «Chiguitos San Zoilo 2025». Categorias prebenjamín y alevín. Pista exterior de fútbol sala.

-18:00 h. Chatocross inicio de fiestas por las calles de Carrión, con la Charanga «Pasodoble». Organiza y patrocina: Paña Brigada.

-19:30 h. Recepción de Autoridades, Zagalas y Zagales en el Ayuntamiento acompañados por la Asociación Cultural Musical Santa María del Camino.

-20:00 h. Pregón literario a cargo de Rebeca París Villasur. Teatro Sarabia

-21:00 h. Pregón popular a cargo de las Peñas: «Dalton» «Chirona» y «Recorrido» en su 40º aniversario (Plaza Mayor).

-23:30 h. Verbena con la orquesta-espectáculo La Resistencia. (Plaza Mayor).

-03:30 h. Discomóvil con los Dj's Canovas y Serx (plaza de la Constitución).

Sábado 23 de agosto

-08:00 h. Fútbol Mahou (Campo Municipal de Futbol 7 «El Plantio»). Organizan quintos 2025 premio un jamón.

-11:30 h. Parque infantil con hinchables. (Inmediaciones del Plantío)

-14:00 h. Vermut musical amenizado por «Molly Monkers» (Plaza Mayor)

-16:30 h. Vermut torero amenizado por el grupo «El Cruce» (plaza de la Constitución). Organizan y patrocinan: Peñas «La Vrigada» y «Despistadas».

-18:30 h. Comienzo juegos de Peñas (plaza de la Constitución). Colaboran Peñas «Catarsis» y «Kaos». Inscripciones previas en el Museo de arte contemporáneo, antes de las las 15:00 h del día 21 de agosto.

-20:15 h. Espectáculo de títeres, humor e interacción: Mario Enzo. Para todos los públicos. (Plaza Marqués de Santillana)

-20:30 h. Charanga «Cuatro caños» por las calles de nuestra ciudad. Organizan y patrocinan: «Catarsis» y «Kaos».

-22:30 h. Video mapping en la fachada de la Iglesia de San zoilo. Contenido histórico documental.

-23:00 h. Video mapping en el pórtico de la Iglesia de Santiago. Contenido histórico infantil.

-23:30 h. Verbena espectáculo «La Reina Show» (Plaza Mayor).

-01:00 h. Macrodiscoteca con DJ Doctor Bellido (Plaza Constitución)

-02:30 h. Sigue la Verbena espectáculo «La Reina Show» (Plaza Mayor).

-04:00 h. Macrodisco World Tour (Plaza Constitución)

-De 1:00 a 3:00 h: Punto Azul de información juvenil. Organiza Diputación de Palencia (Plaza Marqués de Santillana)

Domingo 24 de agosto

-08:00 h. Pasacalles amenizado por la charanga «Pacharanga». Organizan y patrocinan: Peñas «Kaos» y «Catarsis».

-11:00 h. Gran tirada al plato local. Camino de Lomas de Campos (Ver programa adicional).

-12:00 h. Espectacular Parque Acuático en las Piscinas Municipales. Entrada gratuita.

-14:30 h. Vermut amenizado por el grupo «Wateke» (Plaza de la Constitución).

-17:00 h. Tirada al plato abierta. Camino de Lomas de Campos. (Ver programa adicional).

-19:00 h. Actuación musical del cuarteto «Cover Club» (Plaza Marqués de Santillana).

-20:30 h. Desfile- Concurso de disfraces y carrozas «San Zoilo 2025». Animado por cinco charangas.

-23:00 h. Verbena con la orquesta «Génesis» (Plaza Mayor).

Lunes 25 de agosto

- 11:00 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento acompañadas por la Asociación Cultural Musical Santa María del Camino.

-11:30 h. Procesión Religiosa desde la iglesia de San Julián.

-12:00 h. Misa en honor a nuestro patrón «San Zoilo» (Iglesia de Santa María).

-13:00 h. Procesión popular amenizada por la charanga «Charanagamanía»

-14:30 h. Tradicional tortillada (Plaza Mayor). Organiza: Asociación de Mujeres Virgen de Belén

-15:00 h. Vermut musical con el Grupo Ralea. Patrocina: Juerga Civil.

-16:30 h. Vermut «San Zoilero» con los Dj's locales Canovas y Serx (Plaza de la Constitución).

-18:00 h. Parque Infantil. (Paseo de «El Plantío»).

- 19:30 h. Espectáculo musical con los acordeones de los famosos «Probe Miguel e Isma». (Plaza del Marqués de Santillana).

- 23:00 h. Verbena con la orquesta «La Huella». (Plaza Mayor).

Lunes 8 de septiembre

-11:00 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento amenizada por la Asociación Cultural Musical Santa María del Camino.

-12:00 h. Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Belén, patrona de Carrión, con el tradicional voto de villa del Alcalde D. Luis Miguel Medina (celebración en el santuario de Belén).

-15:00 h. Paellada popular con música para todas las edades (Campa de Belén). Inscripción previa en el Museo de Arte Contemporáneo antes de las 13:00 h del día 2 de septiembre.

