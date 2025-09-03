Raúl Gómez, alcalde de Boecillo, en el balcón de la casa consistorial

Laura Negro Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:58

Boecillo ya se prepara para vivir sus días grandes. Entre el 4 y el 8 de septiembre, el municipio celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salve, una cita marcada en rojo en el calendario y que reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la música, los toros y, sobre todo, al ambiente peñista. Su alcalde, Raúl Gómez, que nos cuenta cómo se viven estas jornadas desde dentro y qué espera de unas fiestas que definen muy bien la identidad del pueblo.

Alcalde, si tuviera que definir las fiestas de Boecillo en tres palabras, ¿cuáles serían?

Yo lo resumiría en diversión, hermanamiento y disfrute. Creo que esas tres palabras reflejan lo que significan estos días para los vecinos.

Los preparativos de unas fiestas así deben ser muy intensos. ¿Cómo se organiza todo ese esfuerzo entre Ayuntamiento, peñas, asociaciones y hosteleros?

La preparación empieza meses antes. Durante julio y agosto nos reunimos con todos los colectivos para ir perfilando el programa y también la logística. Estudiamos los cortes de calles, seguridad en los encierros, organización de casetas… Es un trabajo conjunto y progresivo para que todo el mundo se vea lo menos afectado posible y, sobre todo, para que todo salga bien.

El ambiente peñista siempre es fundamental. ¿Cuántas peñas hay en Boecillo y qué papel juegan en las fiestas?

El Ayuntamiento habilita casetas para unas 40 peñas, pero si sumamos las que tienen locales privados estamos hablando de entre 55 y 60 peñas. Son muchas, y sin ellas las fiestas no serían lo mismo. Las peñas son las que ponen el color, la alegría y la hospitalidad, invitando a vecinos y visitantes a compartir momentos. Para mí, los peñistas son los auténticos embajadores de Boecillo en estos días.

Este año el pregón corre a cargo de la Asociación Cultural Taurina, que cumple 15 años. ¿Qué significa para el municipio que sean ellos los pregoneros?

Nos parecía justo que una asociación tan activa y que trabaja tan de la mano del Ayuntamiento, no solo en las fiestas, sino durante todo el año, pudiera dar el pistoletazo de salida a estos días tan importantes. Ellos representan nuestras tradiciones y nuestra cultura, y han demostrado un compromiso enorme con Boecillo. Era de justicia que este aniversario se les reconociera con el honor de dar el pregón.

Las fiestas siempre traen a una gran cantidad de público. ¿Cómo se trabaja desde el Ayuntamiento para garantizar la seguridad y la sana convivencia?

Tenemos la suerte de que nuestras fiestas de septiembre son más familiares y con menos afluencia que las de San Cristóbal, que celebramos en julio. Eso ayuda a que haya menos incidentes. Aun así, siempre contamos con la presencia de la Guardia Civil, especialmente en las noches y en los festejos taurinos. Este año, aunque el cuartel de Boecillo está cerrado hasta el 10 de septiembre, la cobertura vendrá desde Laguna y tenemos tranquilidad en ese sentido.

¿Qué novedades o actos destacaría del programa de este año?

Los platos fuertes, como en casi todos los pueblos, son los eventos taurinos y los musicales. Siempre intentamos traer actuaciones de calidad dentro de lo que permite el presupuesto, y la gente suele estar muy satisfecha. Además, apostamos por ofrecer conciertos en horarios diferentes –por la mañana o a media tarde– para llegar a públicos distintos, y la acogida está siendo muy buena.

¿Cuál es su momento favorito de estos días grandes?

Como alcalde intento estar en todos los actos, pero a nivel personal disfruto mucho de las verbenas nocturnas y especialmente de la del último día, cuando ya no hay festejos taurinos y puedo relajarme un poco más. Ese cierre siempre lo vivo con más calma y alegría.

Y, para terminar, ¿qué mensaje le gustaría mandar a los jóvenes que van a vivir intensamente las fiestas de Boecillo?

Que disfruten, que son días para ello, pero siempre con responsabilidad y respeto. No hace falta buscar problemas para pasarlo bien. En los últimos años he comprobado que los jóvenes de Boecillo están dando ejemplo. Disfrutan, se divierten y lo hacen con mucha madurez. Eso es lo que realmente engrandece nuestras fiestas.

PROGRAMACIÓN

Jueves 4 de septiembre

20:00 h. Pregón a cargo de la Asociación Cultural Taurina de Boecillo. A continuación, desfile de peñas acompañados de la charanga 'El pendón'.

21:30 h. Concierto de Alfonso Pahino.

00:05 h. Encierro por las calles de la villa ambientado por DJ Chesco y DJ Carlos GS en la Plaza de Toros.

01:30 h. Macro Disco A Gramola

Viernes 5 de septiembre

13:00 h. Vermut de disfraces acompañado por la charanga 'La Nota'. Colabora Carnicería Geñín

15:00 h. Comida de hermandad de peñas. La recaudación se destinará a Asociación Diabetes Valladolid y a Asociación contra el Cáncer de Boecillo.

16:30 h. Actividad lúdica organizada por la Peña El Deskoloke. Música ambiente a cargo de DJ Jorge PSK.

19:00 h. Gran Prix de Peñas.

20:30 h. Concierto a cargo del grupo 'Velayo's Band' con sorteo de productos locales. A continuación, actuación de DJ Chesco organizada por Peña Individuos.

00:05 h. Encierro por las calles de la villa ambientado por DJ Chesco y DJ Carlos GS en la Plaza de Toros.

01:30 h. Orquesta Tango. A continuación, discomovida

Sábado 6 de septiembre

12:00 h. Encierro por las calles de la villa

13:30 h. Concierto de flamenco a cargo de Los Lunares. Aperitivo ofrecido por el Bar Parque El Tejar.

16:00 a 18:00 h. Tardeo de DJs en el Parque El Tejar. Organiza Bar Parque El Tejar.

18:30 h. Suelta del VI Toro de la Salve por las calles. A continuación, encierro. Colabora: Asociación Cultural Taurina de Boecillo. Ambientada por DJ Chesco y DJ Carlos GS

20:30 h. Concierto de mariachis a cargo de 'Mariachis Perla HC'

0:30 h. Orquesta Assia. En el descanso, bingo a cargo de la peña 'El Descontrol'. A continuación, discomovida.

Domingo 7 de septiembre

8:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de la charanga 'LA GAVETA'.

9:30 h. Chocolate con churros para todas las peñas y vecinos

13:30 h. Vermut torero y actuación del DJ Carlos GS. Organiza: Bossanova Lounge Bar.

18:30 h. Suelta de reses en la plaza de toros. Ambientada por DJ Chescoy DJ Carlos GS en la Plaza de Toros.

20:30 h. Concierto de Rock a cargo de 'Los Sultanes'.

0:05 h. Encierro por las calles de la villa. Ambientado por DJ Chesco y DJ Carlos GS en la Plaza de Toros.

1:30 h. Orquesta Cayenna. A continuación, discomovida.

Lunes 8 de septiembre

12:00 h. Santa Misa en honor a la patrona 'La Virgen de la Salve'. A continuación, procesión amenizada por dulzaineros.

17:00 h. Discomovida infantil.

18:00 h. Fiesta Holly

19:30 h. Encierro por las calles de la villa. A continuación, capea en El Tejar. Ambientado por DJ Chesco y DJ Carlos GS en la Plaza de Toros

23:30 h. Discomovida Fin de Fiesta