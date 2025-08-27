La ilusión llena Navas de Riofrío por San Antolín

Mónica Rico Navas de Riofrío Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:42 Compartir

Actividades como 'minichef', que congregó a buen número de niños mostrando sus dotes culinarias, futbolín, habilidades futbolísticas, presentaciones de libros, una feria de artesanía y gastronomía o un mercadillo infantil, han servido estos días pasados para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a San Antolín en Navas de Riofrío.

En el programa tampoco ha faltado la romería de San Antolín, que concluye con la subida del Santo a la Iglesia, donde ya se encuentra preparado para que los vecinos le puedan honrar durante estas fiestas patronales que estarán cargadas de actividades para todas las edades, con conciertos, actuaciones, espectáculos culturales, actividades deportivas, juegos infantiles y concursos populares, entre otros.

«Son unos días que todos los vecinos de Navas de Riofrío están deseando que lleguen», asegura el alcalde, Moisés García, sobre estas fiestas, que ayudan a desconectar un poco de la rutina del día a día y son la excusa perfecta para disfrutar con los vecinos, algunos de los cuales «se ven de año en año», ya que son muchos los que acuden hasta la localidad en estas fechas o a disfrutar del verano en el pueblo. De una manera u otra «la gente lo vive con mucha ilusión».

Dentro de la programación hay multitud de actos para todos los públicos, entre los que destacan los del martes 2 de septiembre, cuando se celebra la festividad de San Antolín, patrón de la localidad. Misa, refresco y procesión son los actos destacados de la jornada, un día muy especial que «es el eje sobre el que gira todo lo demás», según destaca García.

El pistoletazo de salida a estas fiestas, de forma oficial se dará mañana jueves, con el pregón y el pasacalles, un acto muy animado en el que los vecinos desfilan con disfraces artesanos, realizados por ellos mismos y que destacan por su originalidad. Dentro del programa también destacan otras actividades, algunas de ellas por su bagaje e historia, como es el caso del lanzamiento mundial de huevos, que en estas fiestas cumple su décimo séptima edición.

Se trata de uno de los actos que congrega a mayor número de vecinos, y en esta ocasión se celebrará durante la tarde del domingo, con los participantes repartidos en categoría infantil o adultos. Por parejas, uno frente a otro, comenzarán lanzando un huevo a unos tres metros de distancia, y si se consigue que la pareja lo coja sin que se rompa, la distancia se va ampliando. «Llega un momento que consiguen unos metros considerables, y se lo pasa bien tanto la gente que participa como el público; y alguno del público siempre se lleva alguna sorpresa en forma de huevo caído del cielo», destaca el alcalde sobre esta divertida iniciativa.

Respecto al acto que nadie debería perderse, Moisés García no se queda con uno, sino que anima a ir a las fiestas de Navas de Riofrío, disfrutar de toda la programación y después que cada uno elija su preferido, dentro de un amplio abanico en el que se piensa en todos los públicos, porque «parece que las fiestas son para la gente más joven, pero también tenemos actividades para el público mayor».

En este sentido, destaca el homenaje que se celebra anualmente a las personas que han vivido en el pueblo y son de allí y que este 2025 cumplen 90 años. Este año serán dos mujeres las homenajeadas, pero el año pasado la cifra ascendió a cinco vecinos. El reconocimiento se realizará durante la tarde del viernes, cuando también habrá actividades para ellos, como la actuación del grupo de danzas y paloteo de Casla, «que le gusta más a ese tipo de público», para quienes también habrá teatro y otras iniciativas.

La hamburguesada y la paellada son otras de las citas que destacan en el calendario por el gran número de vecinos que congregan, sin olvidarse de los conciertos y orquestas que llenarán las noches de música. Todo ello realizado con mucho cariño para que «la gente se lo pase bien y se divierta, siempre con respeto», apunta el alcalde, que señala que desde que ostenta el cargo vive las fiestas de manera diferente, «porque siempre estás con la mente en que todo salga bien, que le guste a todo el mundo, que no haya ningún imprevisto, siempre con cierta preocupación».

Todo se prepara con «cariño e ilusión», por lo que su intención es que «salga bien», ya que desde la Corporación, los voluntarios y los empleados municipales se han esforzado y lo harán aún más estos días, en sacar las actividades adelante, «lo que se hace para el deleite y el disfrute de la gente».

Programa

Miércoles 27 de agosto

12:00 h. Presentación 'Accidente aéreo del Pasapán en 1958'. En el Casino Cultural por César Oliveras Serrano

20:00 h. Maratón adultos

22:00 h. Cine familiar

Jueves 28 de agosto

12:00 h. V Relatos y poesía

19:30 h. Pasacalles con la charanga La Juerga y pregón a cargo de María Teresa Ramiro de Loma.

22:00 h. Hamburguesada popular

23:30 h. Concierto Rocking Girls. Seguidamente Bingo

01:00 DJ Boti

Viernes 29 de agosto

12:00 h. Fiesta Holy y espuma

18:00 h. Finales de fútbol

19:00 h. Homenaje a Nuestros Mayores. A continuación, grupo de danzas y paloteo de Casla.

23:30 h. Orquesta Arizona. Bingo en el descanso. A continuación, discomóvil DJ Dari

Sábado 30 de agosto

11:00 h. Campeonato de tanga

13:00 h. Triduo a San Antolín

19:00 h. Tirotateiro

24:00 h. Fuegos artificiales

00:30 h. Orquesta Horus. Bingo en el descanso. A continuación, discomóvil Sergi OT

Domingo 31 de agosto

12:30 h. Simultáneas de ajedrez

13:00 h. Misa dominical y triduo a San Antolín. Celebra la misa el sacerdote Jaime López-Rioboó

14:30 h. Paella en San Antolín

18:00 h. XVII Lanzamiento de huevos infantil (nacidos desde 2013)

19:00 h. XVII Lanzamiento de huevos adultos (nacidos hasta 2012)

21:30 h. Entrega de premios

Lunes 1 de septiembre

12:00 h. Primeros auxilios pediatría por Juan Cañas.

13:00 h. Triduo a San Antolín

19:00 h. Teatro 'La Valentía'. A cargo del grupo Por Eso Teatro.

Martes 2 de septiembre

10:00 h. Diana floreada con la charanga El Resbalón.

13:00 h. Misa en honor a San Antolín

14:00 h. Refresco ofrecido por el Ayuntamiento.

19:00 h. Himno y procesión

21:30 h. Tentempié

22:00 h. Concierto 'Peter Pan', tributo al Canto del Loco

Miércoles 3 de septiembre

12:00 h. Misa de difuntos