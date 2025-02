Diseña el futuro de cientos de alumnos

Miércoles, 26 de febrero 2025, 09:03 Compartir

En un mundo donde el diseño se ha convertido en un factor clave para el éxito de marcas, productos y espacios, la formación de los profesionales del sector es más crucial que nunca. La Escuela Superior de Diseño ESI se ha consolidado como una de las instituciones líderes en España en formación superior de Diseño, combinando innovación, tecnología y una metodología que prepara a los estudiantes para afrontar los retos del diseño en un entorno globalizado.

Una formación adaptada a la realidad del sector

La Escuela Superior de Diseño ESI ofrece grados, formación internacional y cursos especializados en Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores con un enfoque integral. Entendiendo que el diseño no es solo una expresión artística, sino una disciplina clave en la estrategia empresarial y la innovación. Por ello, su modelo formativo está alineado con las demandas del mercado, garantizando que los alumnos adquieran habilidades técnicas y conceptuales de vanguardia. Para ello tienen una metodología única.

Metodología basada en la práctica y la innovación

El modelo educativo de ESI se basa en la metodología 'learning by doing', donde los alumnos desarrollan proyectos reales desde el primer día. Trabajan en estrecha colaboración con empresas lo que les permite no solo aplicar sus conocimientos en contextos reales, sino también construir una red de contactos clave para su futuro profesional. Además todo su profesorado son profesionales activos del sector, lo cual hace que los alumnos estén actualizados a las últimas tendencias y demandas del sector.

Ampliar

Además, un valor fundamental en su metodología es su apuesta por la personalización, apoyando al alumno en todo su proceso educativo e incorporación al mundo laboral, por eso tiene un límite de 20 alumnos por clase para poder supervisar y ayudar al estudiante a alcanzar sus metas y objetivos de formación y profesionales.

Conexión con la industria y oportunidades profesionales

Uno de los valores diferenciales de ESI es su fuerte conexión con la industria y su tasa de empleabilidad del 95% lo avala. La escuela mantiene más de 500 convenios y alianzas con empresas líderes en diseño, moda, publicidad e interiorismo, permitiendo que los estudiantes accedan a prácticas profesionales en firmas de prestigio. Además, organiza eventos, workshops y masterclass con diseñadores y creativos reconocidos, proporcionando una experiencia de aprendizaje que va más allá del aula.

Un modelo educativo flexible y global

La Escuela Superior de Diseño ESI también se distingue por su oferta de formación 'on line' a través de DSIGNO, su plataforma de educación a distancia. Esto permite que alumnos de cualquier parte del mundo accedan a programas de diseño de alta calidad con la misma excelencia académica que caracteriza a la formación presencial.

Escuela Superior de Diseño ESI Dirección Paseo Arco de Ladrillo 72.

Teléfono 983 397 622

Web www.laescueladediseno.com

En ESI, cada estudiante encuentra un espacio para potenciar su talento, desarrollar su estilo propio y prepararse para dejar huella en la industria del diseño y sus más de 200 premios y reconocimientos avalan su metodología y profesionalidad.

