El ciclo Wine Conexión, teatro y una velada de música Jazz para este fin de semana

Este fin de semana y en plena ola de calor, los pueblos de Valladolid se convierten en la alternativa perfecta para disfrutar de una tarde ... diferente y para intentar escapar de las sofocantes temperaturas de la ciudad.

Desde un Festival de Teatro Alternativo, hasta conciertos de música Jazz al aire libre y un concierto de autor entre viñedos. Aquí repasamos tres planes disponibles para los vecinos y visitantes de la ciudad en los próximos días.

Pancho Varona, un concierto íntimo entre viñedos

El sábado 9 de agosto a las 20:30 horas, la Bodega César Príncipe de Fuensaldaña acogerá una de las propuestas más esperadas del ciclo Wine Conexión 2.0: una velada en la que se podrá disfrutar de patrimonio vinícola, productos locales y música en directo. El compositor y músico madrileño Pancho Varona, en un pasado fue la mano derecha de Sabina, es uno de los músicos más reconocidos de nuestro país. Ofrecerá una velada de carácter íntimo que será acompañada por un espacio acogedor entre barricas y viñedos.

La experiencia comienza con una visita guiada por la bodega situada en Fuensaldaña y de Denominación de Origen Cigales, seguida de una cata de vinos con productos propios de la casa y que irán acompañados de productos de la tierra. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de las canciones de carácter emocional de Varona. Las entradas están agotadas para este fin de semana.

Este concierto forma parte de un ciclo organizado por el festival Conexión Valladolid, el cual busca tender puentes entre el territorio de la provincia y la música, eligiendo lugares únicos para celebrarlos como castillos, bodegas y claustros.

Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce en Extensión (FETALE)

La propuesta cultural continúa a las afueras de la ciudad con numerosas actuaciones de dramaturgia, danza, circo o música se llevarán a cabo entre el 2 y el 17 de agosto. En esta edición, 15 compañías de diferentes países y de diversas comunidades autónomas llenarán algunos municipios de la provincia de mucho arte y diversión.

El fin de semana comienza en Urones de Castroponce, donde los vecinos podrán disfrutar de una actuación de danza y de una representación teatral. Este año, como novedad, Medina de Rioseco se une a la lista de municipios que acogen este festival de teatro. Las entradas, de diferentes tipos, están disponibles en Taquilla y en entradium.com y los espectáculos que tengan lugar en la calle serán de entrada gratuita.

Las veladas de música Jazz de Boecillo

Por último, y también en las afueras de la ciudad, tendrá lugar uno de los eventos más esperados de las noches de verano. Boecillo acogerá sus XIX Veladas de Jazz, uno de los estilos musicales más únicos del mundo. Los sábados, 9 y 23 de agosto el municipio acogerá diferentes veladas gratuitas para los amantes de las melodías que combinan elementos musicales africanos y europeos.

Este sábado 9 de agostoa las 22:00 horas el encargado de amenizar la noche de los vecinos y visitantes de Boecillo será José Luis Gutiérrez con su actuación 'Sax & Jazz', donde el saxofón es su principal instrumento. Este artista es conocido por su capacidad de sorprender al oyente y de crear escenas con objetos sonoros. En velada, tocará ocho instrumentos diferentes para contar la historia del saxofón y de su mejor amigo, el Jazz.

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el Parque El Tejar de Boecillo, de la misma forma que se hizo en ediciones anteriores. Todos los amantes del Jazz pueden acudir a esta velada ya que la entrada es gratuita.