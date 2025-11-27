El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pucherito con un guiso de patatas. El Norte

La XXIV Ruta del Pucherito reunirá a 22 establecimientos hosteleros de Palencia

La iniciativa, organizada por la Asociación de Hostelería con el apoyo del Ayuntamiento, recupera recetas de siempre entre el 4 y el 8 de diciembre

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

La capital palentina se prepara para vivir una de sus citas gastronómicas más longevas con la celebración de la XXIV Ruta del Pucherito, que tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre. Un total de 22 establecimientos hosteleros de la ciudad participarán en esta iniciativa organizada por la Asociación de Hostelería de Palencia con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local.

Durante cinco días, los palentinos y visitantes podrán disfrutar de la cocina más tradicional en formato de pucherito, una pequeña ración de guiso acompañada de vino, caña o chato de mosto al precio que marque cada local. Entre las propuestas destacan clásicos como lentejas con chorizo, garbanzos con callos, sopas de ajo o pote palentino, recetas que forman parte del patrimonio culinario local y que cada vez se elaboran menos en los hogares. Los establecimientos participantes están repartidos por diferentes barrios y zonas de Palencia, lo que permite diseñar un auténtico recorrido gastronómico.

En él figuran locales como el Restaurante San Remo, el Bar Maño, Parrilla de Don Jamón, Chaval de Lorenzo, Bar Adrián, La Cantina Palentina, La Galería, La Traserilla, Bar Coyanza, Punto de Encuentro, Canela en Rama, Bowling-Sport, Picogallo, Casero by Caway, Gloria Bendita, La Condesa, Hotel Castilla Vieja, La Cervecería San José, Restaurante Bar Kopa, La Brasería, Asador La Piedra y La Torrada.

