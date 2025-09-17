El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos de Valdecañas de Cerrato danzan a la Virgen del Campo.

Vecinos de Valdecañas de Cerrato danzan a la Virgen del Campo. Luis Antonio Curiel

La Virgen del Campo se festeja con danzas en Valdecañas de Cerrato

Abrahan San Millán recordó en su pregón cómo surgió la Casa Rural La Cañuela y sus años como alcalde pedáneo y concejal de Baltanás

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:03

Valdecañas de Cerrato celebró con todos los honores la festividad de la Virgen del Campo, coincidiendo con la efeméride litúrgica del Dulce Nombre de María. ... Por este motivo, el Ayuntamiento preparó un amplio programa festivo para todos los vecinos de la localidad, que han disfrutado de unos animados días de bullicio, encuentro y diversión.

