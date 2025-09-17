La Virgen del Campo se festeja con danzas en Valdecañas de Cerrato

Valdecañas de Cerrato celebró con todos los honores la festividad de la Virgen del Campo, coincidiendo con la efeméride litúrgica del Dulce Nombre de María. ... Por este motivo, el Ayuntamiento preparó un amplio programa festivo para todos los vecinos de la localidad, que han disfrutado de unos animados días de bullicio, encuentro y diversión.

Los actos religiosos comenzaron con el triduo en honor a la Virgen del Campo, concluyendo con una misa solemne en la ermita presidida por Carlos Martín Villamediana, párroco de Valdecañas de Cerrato. El sacerdote animó a todos los valdecañeses a mantenerse fieles a sus raíces y a mirar a María como ejemplo de entrega y de aceptación de la voluntad de Dios. La celebración estuvo amenizada por el Coro Parroquial Virgen del Campo de Valdecañas de Cerrato. Uno de los momentos más emocionantes de la fiesta fue la procesión con la imagen de Nuestra Señora del Campo, una talla románica del siglo XIII. Numerosos fieles acompañaron a su Patrona por la campa de la Ermita amenizados por los dulzaineros, entre vivas y cohetes, y al son de la campana que donó en 2013 uno de sus vecinos, Ignacio Casado.

Esta procesión destaca por la espontaneidad de los valdecañeses a la hora de danzar en honor a la Virgen del Campo. Son numerosos los fieles que se congregan en torno a la imagen para honrarla con sus jotas. La danza más original es la que se baila hacia atrás para, acto seguido y al grito de 'a por la Virgen', acercarse a los pies de nuestra Señora del Campo. El canto de la Salve cerró las celebraciones religiosas en honor a la Patrona de Valdecañas de Cerrato. «Las fiestas de la Virgen del Campo están muy unidas a la danza, que se va transmitiendo de generación en generación. Es muy importante que nos mantengamos fieles a estas costumbres, que se las transmitamos a las nuevas generaciones y que sepamos aunar la tradición con nuevos actos», comentó Donaciano Sardón, alcalde pedáneo de Valdecañas de Cerrato.

Hasta el año 2017, se celebraba la tradicional 'caramelada' a la Virgen por iniciativa del valdecañés Pablo Martínez, que repartía más de setenta kilos de caramelos y dulces entre los vecinos. Un acto que recuerdan cada año con gratitud los valdecañeses, a los que les gustaría recuperarlo en memoria de uno de sus vecinos más queridos. El día grande en honor a la Virgen del Campo contó con la actuación del Grupo de Danzas 'La Cobata', de Baltanás, en el atrio de la Iglesia Parroquial. Acto seguido, Abrahán San Millán Merino pregonó las fiestas en honor a la Virgen del Campo. Recordó a numerosos vecinos, especialmente a Enrique Royuela, al que agradeció de manera póstuma su generosidad en las diversas iniciativas llevadas a cabo en el pueblo. En su pregón también rememoró cómo surgió la Casa Rural La Cañuela y sus años como alcalde pedáneo y concejal de Baltanás.

Ampliar El pregonero, acompañado por representantes municipales. Luis Antonio Curiel

Los actos festivos contaron con música, juegos infantiles, disfraces, pasacalles, campeonatos, la exposición 'Reciclavos' de José Infante, la muestra de artistas locales y la tradicional comida campestre al pie del Pico Pillallo en 'Fuentelaera', con la que finalizaron las Fiestas Patronales. «Estamos muy satisfechos con la implicación de todos los valdecañeses en el desarrollo del programa festivo. Han sido unos días de encuentro y diversión, donde entre todos vamos haciendo pueblo. Agradecemos de un modo especial la colaboración de las peñas, vecinos, colectivos y empresas, que nos ha permitido disfrutar de un programa con numerosos actos», destacó Rosa Esteban Nieto, concejala de cultura en el Ayuntamiento cerrateño.