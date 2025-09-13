Vamos Palencia perderá el despacho, los asesores y un puesto en la Junta de Gobierno

La firma del acuerdo de gobernanza que permitió la investidura de la socialista Miriam Andrés como alcaldesa de Palencia le supuso a Vamos Palencia unas ... prebendas con las que no cuentan el resto de los grupos políticos de la oposición.

A pesar de solo contar inicialmente con solo tres concejales y haber optado por no haberse integrado en el equipo de gobierno, la formación localista consiguió a raíz de ese pacto unos recursos especiales reservados de forma habitual a los grupos políticos que están al frente de la gestión de las concejalías. Así, Vamos Palencia logró incluir a sus tres ediles en la composición de la Junta de Gobierno Local y tener una representación mayor que cualquier otro grupo de la oposición en las comisiones informativas.

También fue dotado con un despacho en la planta principal del Ayuntamiento, como los que tienen los concejales del equipo de gobierno y logró tres puestos de trabajo eventuales para contratar asesores. Al resto de los grupos únicamente se les concede la figura de un secretario.

Pero la ruptura del pacto implica también la desaparición de todas estas ventajas y la alcaldesa no ha tardado en comunicárselo a las dos concejalas que aún quedan como representantes de Vamos Palencia.

El tercer edil, Domiciano Curiel, fue expulsado del partido y por tanto pasó a la condición de concejal no adscrito, con lo que también perdió su puesto en la Junta de Gobierno Local.

Ahora, la alcaldesa ha comunicado los nuevos cambios a las concejalas Marta Font y Maribel Contreras, con lo que esta última celebró ayer su última sesión como integrante de la Junta de Gobierno. Asimismo, también han sido cesados ya como empleados municipales los dos asesores con lo que contaba actualmente el grupo de Vamos Palencia, que tendrá que mudarse de despacho a otro situado en el segundo piso, donde se encuentran el resto de los grupos políticos. Sí tendrá derecho a contratar a un secretario, cuyas condiciones laborales serán inferiores a las de los asesores actuales.

Las ediles también perderán representación en algunas comisiones informativas.