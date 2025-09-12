El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miriam Andrés mustra el acuerdo de gobernanza y asegura haber cumplido el 95%. Marta Moras

La alcaldesa asegura que la ruptura del pacto con Vamos Palencia «no cambia nada, jamás tuvimos su apoyo»

Miriam Andrés lamenta la falta de lealtad institucional e ironiza, «nos han dejado por WhatsApp, como adolescentes»

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:51

«Le ha sorprendido», preguntaba una de las periodistas durante la comparecencia de la alcaldesa, Miriam Andrés, para valorar la ruptura del acuerdo de gobernanza ... por parte de Vamos Palencia. «Pues, hombre, un poco, sí», señalaba de forma espontánea la regidora, para al momento matizar sus propias palabras y ajustarlas un tanto más a la línea argumental de todo el discurso. «No me ha sorprendido el fondo de la cuestión, porque, como he dicho, desde el principio nunca nos hemos sentidos respaldados al 100% por Vamos Palencia», aclaraba Miriam Andrés, para continuar explicando que la sorpresa llegaba por el momento elegido y por las formas utilizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  6. 6

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  7. 7 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  8. 8 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  9. 9 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  10. 10

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La alcaldesa asegura que la ruptura del pacto con Vamos Palencia «no cambia nada, jamás tuvimos su apoyo»

La alcaldesa asegura que la ruptura del pacto con Vamos Palencia «no cambia nada, jamás tuvimos su apoyo»