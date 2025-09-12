La alcaldesa asegura que la ruptura del pacto con Vamos Palencia «no cambia nada, jamás tuvimos su apoyo»

«Le ha sorprendido», preguntaba una de las periodistas durante la comparecencia de la alcaldesa, Miriam Andrés, para valorar la ruptura del acuerdo de gobernanza ... por parte de Vamos Palencia. «Pues, hombre, un poco, sí», señalaba de forma espontánea la regidora, para al momento matizar sus propias palabras y ajustarlas un tanto más a la línea argumental de todo el discurso. «No me ha sorprendido el fondo de la cuestión, porque, como he dicho, desde el principio nunca nos hemos sentidos respaldados al 100% por Vamos Palencia», aclaraba Miriam Andrés, para continuar explicando que la sorpresa llegaba por el momento elegido y por las formas utilizadas.

«No puede entenderse que el martes una de las concejalas de Vamos Palencia esté con el concejal de Urbanismo perfilando el plan de acerado y todo sea tan normal o que el mismo día del anuncio se esté en la radio por la mañana hablando del acuerdo de gobernabilidad. No es normal y denota una falta de responsabilidad y de lealtad institucional y de estilo», recalcaba la regidora.

Porque sobre esta misma argumentación basó prácticamente toda su intervención la alcaldesa socialista, falta de apoyo desde el principio y ausencia de lealtad institucional. Un aspecto este último que dio la sensación de ser el más doloroso para Miriam Andrés. «Ayer, 10 minutos antes de la rueda de prensa, recibo una llamada que no puedo coger porque estoy al otro teléfono, que pienso devolver, cuando me encuentro con un WhatsApp y nos dejan por WhatsApp, como en una relación de adolescentes», ironizaba.

Miram Andrés avanzó que la creación de la oficina de atracción de inversiones se cancela y califica el proyecto como un «bluff»

Porque para Miriam Andrés la ruptura del pacto no deriva de la falta de cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo de gobernanza, ya que, según indicó, prácticamente todas las iniciativas se encuentran en marca o en trámites de ponerse en funcionamiento. «Entre medidas ejecutadas, medidas empezadas y medidas presupuestadas, de 41 nos salen 39, un 95%», aseveró Andrés, quien mostró su convicción de que se trata de una operación con fines electoralistas. «Las dos concejalas que quedan pueden remar en favor de ese interés general de la ciudad o seguir haciendo seguidismo de un proyecto personalista, que qué casualidad, están asomándose las elecciones autonómicas», manifestó en relación al presidente del partido localista Diego La Moneda, a quien también dirigió importantes críticas al tener fijada su residencia en otra provincia. «Y es que venir y aterrizar de Málaga dos o tres veces al año no cambia la ciudad de Palencia. No se puede cambiar, transformar y modernizar una ciudad a golpe de rueda desde Málaga», señaló, para recalcar también que la dirección de Vamos Palencia está muy alejada de la realidad de la sociedad palentina.

La alcaldesa quiso también lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que aseveró que la ruptura del acuerdo «no cambia nada». Miriam Andrés explicó que la dinámica de trabajo en el Ayuntamiento seguirá la misma senda, con la necesidad de buscar acuerdos con todos los grupos políticos para sacar adelante los proyectos importantes para la ciudad. En este sentido, Miriam Andrés incidió en que nada va a cambiar, puesto que «realmente jamás tuvimos su apoyo». La regidora explicó que el su equipo de gobierno no ha recibido el apoyo de Vamos Palencia en gran parte de las decisiones fundamentales para el desarrollo de la ciudad, como la ordenanza de terrazas, la normativa de la venta ambulante, el pago a proveedores o las ordenanzas fiscales. Sin embargo, tal y como recordó posteriormente Vamos Palencia, la alcaldesa eludió señalar que el voto favorable de Vamos Palencia fue determinante para aprobar los presupuestos municipales en dos ocasiones.

La alcaldesa se mostró también decepcionada con la actitud de los concejales de Vamos Palencia durante los más de dos años de mandato, y les acusó de cobardía a la hora de asumir responsabilidades. «Les ha faltado valentía y sobrado impostura», recalcó Andrés, para explicar a continuación que se han negado de forma reiterada a aceptar la invitación de sumarse al equipo de gobierno municipal para que pudiesen liderar los proyectos que considerasen fundamentales para su grupo.

«Trabajar, transformar, cambiar nunca gusta al 100% de la población y en cuanto ellos veían que iba a ser una decisión contestada, aunque fuera por una mínima parte, ellos se apartaban, solo querían las fotos buenas, el clúster de los cuidados, el Día de la Mujer Palentina, las fotos buenas», señaló la alcaldesa, enfatizando que han tenido «lealtad institucional nula».

Miriam Andrés dejó también claro que la ruptura del pacto conllevará que algunas medidas exigidas por Vamos Palencia que se están tramitando queden en suspenso, como la oficina de atracción de inversiones –«era un 'bluff'», manifestó–, aunque indicó que otros proyectos como el clúster de los cuidados o el Día de la Mujer Palentina seguirán.