Vamos Palencia mantiene el no a las Bajas Emisiones, pero reprocha al PP el cambio de postura

Aunque Vamos Palencia y el PP vayan el próximo jueves, 23 de octubre, a votar lo mismo en con respecto a la aprobación definitiva de ... la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ambos votarán en contra) sus planteamientos con respecto a esta nueva normativa son completamente diferentes.

Mientras los populares colaboraron con el equipo socialista en la elaboración del texto normativo que se llevará a pleno, y, de hecho, lo apoyaron en la primera votación, Vamos Palencia se opuso desde el principio al entender que la ciudad no está preparada para asumir una regulación que limita el acceso de vehículos particulares a la zona centro y porque, según señalan, falta informes previos relativos a los niveles de contaminación en la capital palentina, al impacto económico de la medida y sobre el número de automóviles existentes en la ciudad en función de sus etiquetas ambientales.

Vamos Palencia reclama, además de esos informes, que antes de aprobar la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento debe actualizar el Plan Ciclista; aumentar la red de carriles bici; dotarse de una ordenanza que regule el uso de patinetes y bicicletas; construir una rotonda en la zona de la Dársena y el Puente Mayor, además de crear nuevos aparcamientos disuasorios en los entornos del área delimitada.

Desde Vamos Palencia lamentan que la ausencia de esta normativa sobre las Bajas Emisiones pueda generar perjuicios al Ayuntamiento, como la pérdida de subvenciones comunitarias vinculadas a la movilidad, pero insisten en que la responsabilidad debe recaer entre los grupos políticos que han impulsado esta medida, el PSOE y el PP, que pactaron el texto aprobado inicialmente. «Allá cada uno con su responsabilidad. No entendemos muy bien la postura del PP, de negarse a aprobar ahora una ordenanza que impulsaron inicialmente ellos, ya que fue durante su gobierno en el Ayuntamiento cuando se inició todo el proceso. Fue el PP el que definió cuál sería la zona de accesos restringidos y ha sido también el PP el que ha presionado al equipo de gobierno para elaborar el texto tal y como finalmente se ha presentado. Ahora dicen que van a votar en contra, no se entiende, si no hay nada que haya cambiado en la ordenanza, son sus planteamientos. No pueden escudarse en que se han cerrado unas calles. Deberían asumir su responsabilidad», explica la concejala de Vamos Palencia, Maribel Contreras, quien recalca que su grupo siempre ha sido consecuente con su posición inicial.

«No pueden pedirnos ahora que votemos a favor de una normativa que rechazamos de inicio, sin que hayan hecho nada de lo que les pedimos para mejorarla. Presentamos unas alegaciones, unas propuestas y han hecho caso omiso, no han cambiado nada y resuelto ninguno de los problemas que planteábamos. Pues no esperen que de esta forma les apoyemos», indicó la edil, esta vez en referencia al PSOE, al que acusó de no haber entendido nunca la relación con Vamos Palencia. «Nosotros en la investidura no les dimos un cheque en blanco. Facilitamos que llegasen a a la Alcaldía, pero a cambio de una serie de acuerdos que no cumplieron. Y cuando no cumples, no puedes pedir apoyos», manifestó Maribel Contreras.