Elisa Hermano, el pasado día 11 en la apertura académica del curso en el Principal, en su primera jornada oficial como directora. Lucía Gil Maestro

Elisa Hermano | Nueva directora de la Universidad Popular de Palencia

«La UPP es un sitio abierto que democratiza la cultura»

Sustituye a Cándido Abril, que ha estado 39 años al frente de la institución, con el reto de acercarla a los más jóvenes

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Elisa Hermano (Palencia, 1981) afronta el relevo en la Universidad Popular de Palencia (UPP). Lo hace con la dificultad de dejar de asociar la dirección ... de la UPP a Cándido Abril, que ha estado 39 años ejerciendo esta máxima responsabilidad. Ahora, los retos de Elisa Hermano pasan por seguir haciendo crecer esta institución educativa y, sobre todo, acercarla a un público más joven. Es graduada en Educación Social y lleva vinculada a la UPP desde el año 2009, cuando comenzó como docente, aunque antes ya había realizado las prácticas universitarias en esta institución.

