Cándido Abril da el relevo a Elisa Hermano en la dirección de la UPP

La Universidad Popular de Palencia (UPP) ha celebrado el inicio de curso en una puesta de largo en el Teatro Principal donde cientos de palentinos ... se han vuelto a dar cita este martes en una gala muy especial. Y no solo por las cuatro décadas que celebra esta institución en Palencia sino también porque su director hasta el momento, Cándido Abril, ha dado el relevo a Elisa Hermano, quien desde ahora asumirá este nuevo cargo.

Abril, cuya figura ha estado vinculada desde el nacimiento de la UPP, dejaba este puesto tras 39 años como máximo responsable de un órgano que no ha dejado de crecer y que se ha convertido en un verdadero símbolo para la sociedad palentina. El apoyo de esta se traduce cada curso en la formalización de más de 3.500 matrículas para 150 cursos que se imparten desde el mes de octubre y hasta junio tanto en la sede que la UPP tiene en el colegio Buenos Aires como también en los distintos centros sociales.

Precisamente, el director saliente siempre ha destacado de la UPP el papel social que cumple en una ciudad como Palencia en la que cada vez hay más población envejecida. Es aquí donde este tipo de educación no reglada cumple una función fundamental, la de acercar el conocimiento sin tener en cuenta la edad ni tampoco la situación social de cada alumno.

Todo ello, sin olvidar lo que supone para muchas personas que se encuentran en una situación de soledad no deseada y que se ven acompañados y formando parte de una verdadera red de apoyo que va más allá de lo académico. Por eso, durante los peores meses de la pandemia, se luchó desde el centro por recuperar cuanto antes la presencialidad.

El alma de este proyecto

Los alumnos, como se ha destacado durante el acto, son el alma de este proyecto de educación a lo largo de la vida que ha calado en tanta gente durante este tiempo. Así lo destacó en su discurso de despedida Cándido Abril, «la vida tiene curiosidades y hoy es San Martín, y a mí ya me ha llegado este día», bromeaba antes de comenzar su agradecimiento final.

«Tenemos nueva dirección por lo que la semilla va a crecer y estamos seguros de que con el tempero que ofrecemos, germinará. Hoy toca abandonar mi vida profesional en la universidad popular pero no dejo la UPP. Suspendería el examen final a la gran pregunta, ¿qué es la Universidad Popular? Cuando se creó no sabíamos muy bien qué iba a ser, pero sí lo que queríamos que fuera convirtiéndose en un centro de educación a lo largo de la vida. Ahí nos apuntamos hasta que se acabe la vida. No olvidemos que la esencia de la educación es enseñar a vivir», señalaba.

Abril sí que aseguró que seguirá vinculado donde se le necesite y agradeció a título personal «como en los Goya» a su familia, quienes han aguantado muchas ausencias por falta de conciliación siendo ellos quienes lo han sentido. También, a las instituciones que han ayudado a crear lo que hoy es la UPP; al alumnado, los que fueron y los que están. Y, por último, a Marcelino Flores, el primer responsable y quien le trajo hasta aquí, a Javier Donís y a Javier Gómez Caloca y un sinfín de más nombres propios.

«Me queda el último, Elisa Hermano, quien va a llevar la dirección ahora y a la que agradecemos que lo haya asumido. Desde la junta directiva le transmito todo el apoyo, del profesorado y del alumnado. Adelante, todo lo que necesites te lo vamos a dar o, por lo menos, lo vamos a intentar», afirmaba. Y haciendo alusión a la canción, «sólo me queda decir, gracias, por tanto, por la risa y por el llanto. Por lo dulce y por lo amargo. Gracias por ser parte de mí».

De esta forma, Elisa Hermano, se dirigía por primera vez a toda la comunidad educativa apoyándose en el tema central de este acto, que ha girado en torno a la belleza de lo natural y de la naturaleza. «Aprender a ver la belleza, educar la mirada porque es cuando el tiempo se para. Encontrar la belleza en lo más atractivo y no almacenarlo sino sentir esa belleza y notar un cambio interior. Aprender y enseñar a mirar. Qué hay más bello que enseñar y educar en una mirada bella».

Y continuaba, «cuánta belleza hay en el trabajo que hacemos en la UPP desde hace 40 años. Es bello saber que llegamos a más de 8.000 personas a través de los diferentes programas que tenemos, así como con los convenios que tenemos con el Ayuntamiento, la Diputación, las bibliotecas o el centro penitenciario. Para mí, no hay nada más bello que trabajar en este proyecto. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible».

Pasadas las ocho de la tarde, el acto ha continuado con la ponencia de quien fuera director de la escuela de Arquitectura de Valladolid, Darío Álvarez.