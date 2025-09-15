El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una alumna se matricula esta semana en la UPP. Marta Moras

La UPP engancha a 3.500 implicados alumnos después de 40 años de trayectoria

Más de 80 docentes se encargarán de la formación que comienza el 6 de octubre a través de 150 cursos

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:02

Comienzan las clases en las guarderías, colegios y campus universitarios y, también, en la Universidad Popular de Palencia (UPP), donde se iniciará el nuevo curso ... en tan solo unas semanas, el 6 de octubre. Concretamente, su cuadragésimo primer año como referente en la educación para adultos de la capital y provincia. El periodo de inscripción en sus instalaciones del colegio Buenos Aires ha estado abierto esta pasada semana de forma presencial y sus responsables prevén el registro de unas 3.500 matrículas, ya sea de forma presencial o telemática ya que, de igual modo, ha estado operativo desde el pasado 3 de septiembre la inscripción 'on-line' para facilitar así este trámite.

