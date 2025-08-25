Los tres incendios que afectan a Palencia se encuentran ya controlados
Los fuegos del Golobar y de Canalejas han bajado a nivel 0 de peligrosidad y el de Cardaño evolucina favorablemente y baja a nivel 1
Lunes, 25 de agosto 2025, 13:57
El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha manifestado una evolución positiva durante la pasada noche con respecto a los tres incendios que continúan activos en la provincia: Golobar (Brañosera); Canalejas (que afecta al municipio de Guardo) y Barniedo de la Reina (que incide en Cardaño de Arriba).
Asimismo, y gracias a la evolución favorable que presentan los incendios se ha permitido bajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en estas tres zonas.
Concretamente, en lo que respecta al incendio del Golobar, las condiciones han permitido bajar de IGR 1 a IGR 0, ya que se encuentra actualmente sin llama y apagado, si bien permanece bajo vigilancia.
Por otro lado, la situación en Canalejas-Guardo también es favorable bajando de IGR 1 a IGR 0. En este caso, se mantiene bajo vigilancia constante y con algunas actuaciones en la zona debido a algún foco humeante presente, aunque dentro del perímetro quemado.
Por último, el incendio de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba muestra una evolución positiva descendiendo de IGR 2 a IGR 1 y mostrando una situación controlada en lo que afecta a la provincia de Palencia. Actualmente continúan trabajando en el lugar medios humanos y aéreos para controlar la zona.
