Treinta obras de arte sacro lucen restauradas antes de recolocarse en sus templos

'Patrimonio Restaurado' es algo más que una exposición de obras de arte religioso. Es fruto del obligado deber de conservar el patrimonio y de ... un proyecto para la creación de empleo, a través de un taller de restauración, en el que trabajan doce profesionales de la restauración en virtud de un convenio firmado entre la Diputación y la Diócesis de Palencia.

Desde febrero hasta julio de 2025 se ha intervenido en 44 obras pertenecientes a de 38 localidades de la Diócesis, repartidas por la provincia de Palencia. En los once años de vida de este taller, único entre las once diócesis de Castilla y León, según han remarcado en la inauguración de la exposición tanto el delegado de Patrimonio Diocesano, José Luis Calvo, como el obispo, Mikel Garciandía, se ha intervenido en cerca de 470 obras de 160 localidades de la provincia.

Las obras proceden de todas las comarcas de la provincia. De la zona norte, de Vañes, Villanueva de Arriba, Mantinos, Villarén de Valdivia, Mave, Santa María de Mave y Pozancos. De las comarcas de la Vega y la Ojeda, de Barrio la Puebla, La Puebla de Valdavia, Tabanera de Valdavia, Collazos de Boedo, Quintanadiez de la Vega, Pedrosa de la Vega, Quintanilla de Onsoña y Santa Cruz del Monte. De Tierra de Campos y el Camino de Santiago, las obras restauradas pertenecen a Villamoronta, Villamorco, Robladillo de Ucieza, Villasarracino, Osorno, Lantadilla, Villalcón, Villanueva del Río, Revenga de Campos, Frómista, Piña de Campos, Cardeñosa de Volpejera, Manquillos, Amayuelas de Arriba, Paredes de Nava, Autillo de Campos, Pedraza de Campos Santa Cecilia del Alcor y Palencia. Finalmente, de la comarca del Cerrato se han tratado obras de Valdeolmillos, Tabanera de Cerrato, Baltanás y Cevico de la Torre.

Para esta última exposición, del total de las obras restauradas se ha hecho una selección de 30 piezas de las más representativas, entre las que destacan un relieve de San Andrés procedente de Piña de Campos, obra del escultor Manuel Álvarez; San Juan, de Gregorio Fernández, perteneciente a un Calvario de Santa Cecilia del Alcor; dos tablas dedicadas a santa Eulalia, del pintor Juan de Villoldo, procedentes de Paredes de Nava; un colosal Crucificado de la capilla del cementerio de Paredes de Nava; una preciosa pintura de santa María Magdalena procedente de Villamoronta; una talla del Descendimiento, de la ermita de Villasarracino; una dalmática del siglo XVI de Revenga de Campos, y entre las obras de orfebrería destaca una preciosa cruz procesional de Valdeolmillos, del siglo XVI, además de la cruz de cobre con cabujones, del siglo XIII, de Santa Cruz del Monte, probablemente la más antigua de las existentes en la diócesis de Palencia.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el obispo de Palencia, acompañados del delegado diocesano de Patrimonio han inaugurado hoy en el Centro Cultural Provincial, la exposición 'Patrimonio Restaurado 2025', que acoge una selección de 30 obras de arte restauradas, que podrá visitarse hasta el 8 de septiembre.

Con esta exposición se pretende dar a conocer este trabajo a través de una selección de esta treintena de obras de arte de diversas técnicas y estilos, mostrando el resultado de las tareas de conservación y restauración que se ha llevado a cabo en ellas. El patrocinio de la Diputación permite a la Diócesis contratar un equipo formado por doce restauradores titulados, que trabajan en las labores propias de la recuperación de obras de arte durante seis meses. Ambas instituciones no solo vienen obligadas legalmente a conservar el patrimonio artístico, sino que también coinciden en la necesidad de mantener esa riqueza de bienes muebles (pinturas, esculturas, piezas textiles) que posee la Diócesis de Palencia, generados y atesorados durante siglos, para que, además de cumplir con los fines religiosos y litúrgicos para los que se crearon, puedan legarse a las generaciones futuras en las mejores condiciones.

Las necesidades de restaurar el patrimonio religioso no se detienen. Según ha confirmado el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo Calleja, quien se ha encargado -ante alcaldes, concejales y vecinos de los pueblos que van a recuperar sus obras- de dar unas pinceladas sobre el proceso de rehabilitación ejecutado, «hay muchas solicitudes ya en la carpeta y no llegamos a todo, pero restauramos lo que es prioritario, bien por el estado en el que está, por la importancia de la obra y teniendo en cuenta que lo hacemos en aquellas que no tienen tanto patrimonio, en localidades más pequeñitas, atendemos a grandes y a pequeños», ha subrayado.