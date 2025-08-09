Trasladado al hospital de Palencia tras sufrir un golpe de calor entre Villanueva del Río y Villoldo Tuvo que intervenir el helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta al encontrarse el hombre, de 75 años, en una zona de difícil acceso para los vehículos

El Norte Palencia Sábado, 9 de agosto 2025, 19:43 Comenta Compartir

Un varón de 75 años ha sido evacuado a primera hora de la tarde de este sábado al hospital de Palencia después de sufrir un golpe de calor en un camino situado entre las localidades de Villanueva del Río y Villoldo. La operación se puso en marcha pasadas las 14 horas cuando el Servicio de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada alertando del suceso, en la que se indicaba que esta persona se encontraba en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que localizó la ubicación exacta de la víctima, gracias a las coordenadas facilitadas por el alertante, y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 112 se da aviso del incidente a la Guardia Civil.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa simple. La rescatadora enfermera se encargó de estabilizar a la víctima e inmovilizarla en una camilla para poder portearlo, junto con los efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario, a una zona despejada de árboles. A continuación, fue izado hasta el helicóptero acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate evacuó al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias Sacyl, donde esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl y una ambulancia soporte vital básico. Tras ser valorado por el personal médico del helicóptero medicalizado, el varón fue trasladado finalmente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.