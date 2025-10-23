Los trabajadores de la grúa reclaman la municipalización urgente del servicio Los empleados recuerdan que llevan dos años con el contrato prorrogado, lo que ha impedido cualquier actualización salarial

José María Díaz Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 18:07

La sesión plenaria de este jueves ha concluido con una intervención dentro del turno de la participación ciudadana por parte de un representante de los empleados de la empresa que presta el servicio de retirada de vehículos en la ciudad de Palencia. Luis Jiménez Alejos ha tomado la palabra en nombre de los trabajadores de la grúa para denunciar las precarias condiciones laborales por las que atraviesan desde hace más de año y medio, puesto que el contrato de la concesión municipal venció hace dos años y desde entonces se arrastra una situación de prórroga.

El trabajador explicó que esta situación ha impedido que en los dos últimos años los empleados de la grúa hayan podido mejorar sus condiciones salariales, «ni siquiera para alcanzar el IPC», según ha señalado, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento de Palencia que ponga fin a esta situación de interinidad.

El trabajador ha recordado que desde el Consistorio se les ha prometido que se trabaja para municipalizar el servicio y que sea el Ayuntamiento el que asuma directamente la retirada de vehículos. Por ello, ha reclamado que estos pasos administrativos se agilicen, dado que las condiciones laborales son cada vez peores. Luis Jiménez Alejos ha indicado que los conductores de las grúas se ven obligados a atender el servicio de entrega de los vehículos e incluso a tener que cobrar las tasas con dinero en metálico.