Los testamentos solidarios siguen al alza y superan los 370.000 euros en tres años

Las herencias con fines sociales han dejado de ser una rareza en Palencia. En apenas tres años, los testamentos solidarios han aportado más de 370. ... 000 euros a organizaciones del Tercer Sector con presencia en la provincia. Una tendencia que refleja un cambio cultural en la manera de entender el legado personal y que está ganando fuerza también en Castilla y León, donde el interés por esta fórmula de colaboración ha crecido un 34% en el último ejercicio, según el informe presentado por la plataforma Haz Testamento Solidario (https://haztestamentosolidario.org/).

En Palencia, las cifras son claras: 33.843,47 euros en 2022; un salto muy notable en 2023, con 230.278,69 euros y un cierre de 2024 con 109.503,44 euros. La oscilación no responde a un cambio de tendencia, sino a la naturaleza propia de estos legados. «Varían un montón porque dependen de cuantas personas han fallecido ese año con testamentos solidarios. Si lo medimos a nivel global, vemos que las organizaciones ingresan cada vez más, pero en los años es muy aleatorio», explica Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma.

El perfil del testador solidario también está cambiando. «El perfil predominante correspondía a personas solteras. Cuando no tienes hijos, la elección es muy libre. Pero ahora ha aumentado mucho el número de personas casadas con hijos que también lo hacen», detalla Ayastuy. Si antes la proporción era de un 80% de solteros frente a un 20% de casados, hoy la brecha se estrecha hacia un 60-40.

La aportación tampoco está reservada a grandes patrimonios. «Las resistencias vienen con la idea de que hay que ser rico. Cada uno puede dejar, en su humilde situación, una pequeña cantidad o un bien al que no da salida. Casi es más el gesto de haberse acordado de una causa, que el valor que se deja», subraya la portavoz de la plataforma Haz Testamento Solidario.

Las entidades beneficiarias son diversas y van desde organizaciones de ámbito nacional hasta asociaciones locales. «En un testamento sueles elegir organizaciones que conoces muy bien o que son muy reconocidas. Es muy probable que también reciban herencias las pequeñas ONG locales, con mucha afinidad entre sus colaboradores», puntualiza.

El dinero recaudado en la provincia se destina a proyectos de apoyo social, investigación médica, cooperación internacional o atención a colectivos vulnerables, según cada entidad. Aunque las cifras palentinas aún son modestas si se comparan con el conjunto estatal, el impacto para estas organizaciones resulta decisivo.

Para quienes se planteen dar este paso, el consejo desde la plataforma es claro: buscar información. «Lo que siempre decimos a las personas es que llamen a la organización en la que están pensando. De una manera confidencial y sin compromiso les van a dar una información muy importante de cómo van a gestionar sus bienes, qué códigos de transparencia utilizan o cómo se van a poner de acuerdo con tus herederos. También pueden acudir a una notaría, que están obligados a informar por ley», recuerda.

La clave, insiste, está en romper el tabú de hablar sobre la muerte y sobre las herencias. «Cuando te informas, diluyes mucho esos tabúes. Es compatible dejar la mayor parte a tus hijos y reservar un porcentaje menor a una causa social», destaca.

Los datos de Palencia, pese a su irregularidad anual, reflejan un fenómeno en expansión. Cada vez son más los ciudadanos que preguntan, se informan y planifican sus bienes con un fin solidario. «No tenemos forma de saberlo hasta el momento del fallecimiento, porque es un acto confidencial que solo conocen las notarías. Pero sí vemos que las consultas aumentan y que hay más personas que nos avisan de que han hecho un testamento solidario», confirma Ayastuy.

Con la vista en los próximos años, las organizaciones confían en que la tendencia siga al alza y en que los palentinos se sumen cada vez más a esta forma de colaboración que trasciende la vida. Una decisión íntima, pero con un impacto colectivo que, en poco tiempo, ya ha transformado el mapa solidario de la provincia.