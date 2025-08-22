El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios caminantes junto a la ermita de Tabanera. Luis Antonio Curiel

Tabanera, Palenzuela y Villahán se solidarizan con Sierra Leona

Vecinos de los tres pueblos participan en una caminata solidaria y llegan hasta la ermita de la Virgen de los Remedios del municipio anfitrión, Tabanera en esta ocasión

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:31

El grupo de Manos Unidas de Tabanera de Cerrato ha organizado la marcha solidaria a la que se han sumado los vecinos de Palenzuela y ... Villahán. Cada año uno de los pueblos asume la organización de la caminata solidaria. En esta ocasión, los tabanos han hecho de anfitriones, haciendo que la marcha fuera todo un éxito. Por este motivo, todos los caminantes se han desplazado hasta la ermita de la Virgen de los Remedios, que han podido visitar de manos de sus vecinos. También han visitado la charca, un espacio creado con agua natural que sirve como zona de recreo durante todo el año. «Intentamos que la marcha sea atractiva y que nos permita conocer alguna cosa de nuestros pueblos, por lo que hemos quedado encantados con la atención que nos han dado los vecinos de Tabanera de Cerrato, que nos han mostrado su ermita y el entorno natural de la charca. Estos actos nos ayudan a crecer como comarca, unidos por una causa solidaria», destacó Sara Esteban de los Mozos, alcaldesa de Palenzuela y voluntaria de Manos Unidas.

