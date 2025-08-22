Tabanera, Palenzuela y Villahán se solidarizan con Sierra Leona

El grupo de Manos Unidas de Tabanera de Cerrato ha organizado la marcha solidaria a la que se han sumado los vecinos de Palenzuela y ... Villahán. Cada año uno de los pueblos asume la organización de la caminata solidaria. En esta ocasión, los tabanos han hecho de anfitriones, haciendo que la marcha fuera todo un éxito. Por este motivo, todos los caminantes se han desplazado hasta la ermita de la Virgen de los Remedios, que han podido visitar de manos de sus vecinos. También han visitado la charca, un espacio creado con agua natural que sirve como zona de recreo durante todo el año. «Intentamos que la marcha sea atractiva y que nos permita conocer alguna cosa de nuestros pueblos, por lo que hemos quedado encantados con la atención que nos han dado los vecinos de Tabanera de Cerrato, que nos han mostrado su ermita y el entorno natural de la charca. Estos actos nos ayudan a crecer como comarca, unidos por una causa solidaria», destacó Sara Esteban de los Mozos, alcaldesa de Palenzuela y voluntaria de Manos Unidas.

Los donativos recaudados este año se destinarán a un proyecto de desarrollo en Sierra Leona gestionado por Manos Unidas, que se financiará conjuntamente con otros pueblos del Cerrato y Campos. La colaboración irá destinada a hacer frente a las elevadas tasas de mortalidad en una zona de Sierra Leona, uno de los países de África más pobres de la tierra. Para ello, la colaboración se destinará a la formación de 76 trabajadores sanitarios de los cinco hospitales y la supervisión, durante un tiempo, de la calidad de sus servicios y también se establecerá una unidad de cuidados intensivos en el hospital del Santo Espíritu con el equipo, los medicamentos y los servicios de diagnóstico adecuados.

Además de estas actividades, Tabanera de Cerrato y Palenzuela han celebrado durante la época estival la cena solidaria, en la que participaron numerosos vecinos. Otros actos que han contado con gran acogida han sido los mercadillos solidarios de Villahán celebrado durante las fiestas de Santa Marina y el de Palenzuela, que estará abierto durante todo el mes de agosto en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento. También se mantendrá montada la exposición durante el mes de septiembre bajo demanda.

Ampliar Participantes en la marcha, junto a la charca.

Todos los actos de este año se desarrollan en el marco de la 66 Campaña de Manos Unidas, bajo el lema 'Compartir es nuestra mayor riqueza'. Esta campaña recuerda que más de 1.300 millones de seres humanos en el mundo se encuentran en situación de pobreza.