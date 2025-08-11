El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercadillo solidario de Palenzuela.

Ver 39 fotos
Mercadillo solidario de Palenzuela. Luis Antonio Curiel

Palencia

Palenzuela se solidariza con Sierra Leona con un mercadillo solidario

La recaudación se destinará a la formación de 76 trabajadores sanitarios de cinco hospitales y a una unidad de cuidados intensivos en el hospital del Santo Espíritu

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:03

El Grupo de Manos Unidas de Palenzuela ha organizado un mercadillo solidario, una iniciativa que nació en 2014 y con la que ya han recaudado ... más de 2.000 euros. La exposición estará abierta durante todo el mes de agosto en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Palenzuela y se mantendrá montada durante el mes de septiembre bajo demanda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  10. 10

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palenzuela se solidariza con Sierra Leona con un mercadillo solidario