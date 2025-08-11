Palenzuela se solidariza con Sierra Leona con un mercadillo solidario

El Grupo de Manos Unidas de Palenzuela ha organizado un mercadillo solidario, una iniciativa que nació en 2014 y con la que ya han recaudado ... más de 2.000 euros. La exposición estará abierta durante todo el mes de agosto en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Palenzuela y se mantendrá montada durante el mes de septiembre bajo demanda.

Es una actividad en la que todos los palenzolanos se implican aportando diversos objetos y textiles para que puedan ser adquiridos por otros vecinos. Además, durante el año, varios vecinos han confeccionado vistosos delantales, bolsas de pan, mantelerías, manteles, pañitos, toallas, baberos, cojines, costureros y otros muchos objetos de artesanía, entre los que destacan los productos navideños. Un mercadillo solidario con numerosos objetos de bisutería, juguetes, libros, bolsos y material relacionado con Manos Unidas. También los niños tienen un papel especial en la organización del mercadillo, pues colaboran realizando varios objetos para su venta y ayudan en la colocación de los productos y en la venta de los artículos.

«Es muy importante que los niños se involucren en este tipo de iniciativas y lo hacen con mucha ilusión. Ellos son el presente y el futuro, por lo que es fundamental educarles en la solidaridad y que ellos conozcan más de cerca otras realidades de nuestro mundo y trabajen para cambiarlas. Estamos muy satisfechos con la respuesta de nuestros vecinos, que cada año se vuelcan con nuestra cita solidaria, como reflejan los donativos que hemos obtenido hasta ahora», señaló Sara Esteban de los Mozos, alcaldesa de Palenzuela y voluntaria de Manos Unidas en la localidad.

Durante todo el año, numerosas vecinas han estado preparando las distintas labores y manualidades para su posterior venta mediante un donativo. Además, las voluntarias recogen encargos que prepararán durante el invierno. De hecho, la sección navideña ha contado con gran acogida. «El mercadillo solidario es una cita ya esperada en Palenzuela y la verdad es que estamos muy sorprendidas con la acogida que nos están dando todos los vecinos y visitantes. Este año también hemos organizado la cena solidaria y el día 20 tendremos la marcha junto a Villahán y Tabanera. Queremos agradecer a todos los vecinos su generosidad y les animamos a seguir apoyando este tipo de actos. La exposición estará abierta todo el mes», destacó Eloísa Martínez, responsable del grupo de Manos Unidas en Palenzuela.

Al igual que en ediciones anteriores, por cada 10 euros de compra, los vecinos reciben un número para un sorteo que tendrá lugar al finalizar la exposición.

Los donativos recaudados este año se destinarán a un proyecto de desarrollo en Sierra Leona, que se financiará conjuntamente con otros pueblos del Cerrato y Campos. La colaboración irá destinada a hacer frente a las elevadas tasas de mortalidad en una zona de Sierra Leona, uno de los países de África más pobres de la tierra. La colaboración se destinará a la formación de 76 trabajadores sanitarios de cinco hospitales y a la supervisión, durante un tiempo, de la calidad de sus servicios, y también se establecerá una unidad de cuidados intensivos en el hospital del Santo Espíritu con el equipo, los medicamentos y los servicios de diagnóstico adecuados.

Además, el pasado día 6, Palenzuela congregó a decenas de vecinos para celebrar la cena solidaria. Un menú sencillo que sirvió para mostrar su solidaridad con aquellos que no tienen para comer. El acto contó también con una rifa y se prolongó en un ambiente distendido y de hermandad. Más de 160 palenzolanos se unieron a la cita solidaria.

Todos los actos de este año se desarrollan en el marco de la 66ª Campaña de Manos Unidas, bajo el lema 'Compartir es nuestra mayor riqueza'. Esta campaña recuerda que más de 1.300 millones de seres humanos en el mundo se encuentran en situación de pobreza.