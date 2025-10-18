El Súper Agropal Palencia sigue imparable

Adrián García González Palencia Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01 Comenta Compartir

El Súper Agropal Palencia sigue con paso firme en Primera FEB, después de sumar este viernes su cuarta victoria consecutiva a costa del Hestia Menorca. El cuadro morado realizó otro paseo triunfal en el Pabellón Municipal ganando por veinticinco ante los menorquines. Un excelso juego coral, como viene siendo habitual esta temporada, además de una intensa defensa fueron los cimientos sobre los que construyó el conjunto palentino un nuevo triunfo. Todo ello enmarcado en un partido donde se rindió homenaje a todas las mujeres con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora este domingo 19. Los mejores del Súper Agropal fueron Alec Wintering, que repitió MVP por cuarta jornada consecutiva con 10 puntos, 5 rebotes y 19 de valoración. Destacaron también Adam Kunkel con 21 puntos y Álvaro Muñoz con 14. La próxima semana se presenta intensa para los palentinos, con encuentro intersemanal de Copa España ante el Fibwi Mallorca Basquet Palma el martes a las 20:00 horas y visitarán el domingo a las 12:00 horas al Melilla Baloncesto.

El choque arrancó con un intercambio de golpes muy equitativo entre ambos conjuntos. Kamba desde el triple situaba por delante a los palentinos con un parcial de salida de 5-4, respondido en los dos siguientes minutos y constatado con un triple de Cone (9-11). El acierto exterior morado apareció en las manos de Álvaro Muñoz, que con dos triples consecutivos obligaba a Javi Zamora a solicitar el primer tiempo muerto del encuentro (15-11). Los visitantes supieron reaccionar a base de ataques forzados que culminaban en lanzamientos libres. Lobo y Vicedo otorgaron de nuevo a los menorquines el bastón de mando. Equilibrado en última instancia por Tobias Borg, también desde la personal, para bajar el telón del primer cuarto con el marcador igualado (18-18).

El Súper Agropal Palencia puso una marcha más en su juego desde el inicio del segundo cuarto. Vrankic y Borg desde la personal otorgaban a los de Alberto Padilla la delantera, en un gran parcial de salida que coronó Kamba con un triple punteado (27-20). El acelerón de los palentinos, sumado a una excelente defensa, permitió al conjunto morado comenzar a marcharse en el marcador. Hestia Menorca no encontraba soluciones en ataque, como Littleson como uno de los pocos capaces de anotar. Un dos más uno de Kunkel, seguido por otro de Ugochukwu terminaban por romper el choque en favor del Súper Agropal Palencia (32-24). La presión a toda pista de los palentinos dejaba sin ideas al Menorca y tras otro triple de Kunkel, Javi Zamora volvía a detener el cronómetro (37-26). En los últimos dos minutos de cuarto emergió la figura de Xabi Oroz, principalmente en defensa –Menorca apenas anotó 13 puntos en todo el cuarto- sumándose al coral recital morado durante el segundo asalto. Un último triple de Alec Wintering dejaba el partido casi visto para sentencia y mandaba a los dos equipos a vestuarios con diecisiete puntos de ventaja para el Súper Agropal (48-31).

Los palentinos regresaron más entonados que el Hestia Menorca tras el paso por vestuarios. Vrankic a tabla y Jakovics forzando tres lanzamientos libres ampliaban la renta morada. La reacción visitante llegó de la mano de Littleson. Triple forzado y canasta de Wembi al contrataque para provocar el primer tiempo muerto de Alberto Padilla (55-41). El conjunto morado recuperó el acierto y regresó a pista con cinco puntos de Adam Kunkel. Littleson contestaba con un triple, pero en la siguiente jugada llegaba la respuesta inmediata del propio Kunkel con otro triple (63-45). La técnica a Javi Zamora, con tiro libre anotado por Manu, despertó al Hestia Menorca. Cone lideró la reacción visitante para recortar drásticamente la diferencia en el marcador durante los últimos minutos del cuarto y amenazar con volver a ponerle emoción al choque en el último cuarto (65-52).

El Súper Agropal Palencia se encargó de que no hubiese el más mínimo atisbo de remontada en los primeros compases del cuarto. Parcial de 10-0 de salida para sentenciar, esta vez sí, el partido (75-52). El triple de Jakovics y un gran dos más uno de Vrankic sellaban el cuarto triunfo consecutivo de los palentinos. Lo único que quedaba por resolver era la diferencia final en el marcador, con poca emoción sobre la pista, aunque el Súper Agropal no quitó el pie del acelerador. Otros dos triples consecutivos de Álvaro Muñoz ampliaban la ya amplia ventaja morada (83-57). Littleson y Vicedo trataron de maquillar en la recta final en el marcador, con un último triple de Adam Kunkel que ponía el lazo definitivo al encuentro, saldado con victoria palentina por 89-64.