El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Sorprendidos 'in fraganti' dos jóvenes que robaban chatarra en el Itacyl

Un testigo alertó a la Policía Nacional de la presencia de dos personas en el lugar

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Palencia detuvieron durante la tarde de este jueves a dos jóvenes de origen extranjero a los que sorprendieron 'in fraganti' cuando robaban chatarra en una naves al lado del Instituto Tecnológico Agraria de Castilla y León (Itacyl).

La detención se produjo en torno a las 15:00 horas, cuando un testigo alertó a la Policía Nacional de la presencia en el lugar de los dos jóvenes. Una vez en el lugar, los agentes actuantes sorprendieron a los jóvenes mientras trataban de robar chatarra y procedió a su detención.

Noticias relacionadas

Da positivo en hachís y cocaína y le requisan un machete

Da positivo en hachís y cocaína y le requisan un machete

Arrestado un hombre de 71 años tras atropellar a un ciclista y darse a la fuga

Arrestado un hombre de 71 años tras atropellar a un ciclista y darse a la fuga

En la madrugada del martes, sobre las 6:00 horas, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en el interior de una obra en construcción en la calle Prado de la Lana de la capital después de que se hubieron introducido en el interior saltando la valla perimetral.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  4. 4

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  5. 5

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  6. 6 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  7. 7

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  8. 8

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  9. 9

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sorprendidos 'in fraganti' dos jóvenes que robaban chatarra en el Itacyl

Sorprendidos &#039;in fraganti&#039; dos jóvenes que robaban chatarra en el Itacyl