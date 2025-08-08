Sorprendidos 'in fraganti' dos jóvenes que robaban chatarra en el Itacyl Un testigo alertó a la Policía Nacional de la presencia de dos personas en el lugar

Ricardo Sánchez Rico Palencia Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Palencia detuvieron durante la tarde de este jueves a dos jóvenes de origen extranjero a los que sorprendieron 'in fraganti' cuando robaban chatarra en una naves al lado del Instituto Tecnológico Agraria de Castilla y León (Itacyl).

La detención se produjo en torno a las 15:00 horas, cuando un testigo alertó a la Policía Nacional de la presencia en el lugar de los dos jóvenes. Una vez en el lugar, los agentes actuantes sorprendieron a los jóvenes mientras trataban de robar chatarra y procedió a su detención.

En la madrugada del martes, sobre las 6:00 horas, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en el interior de una obra en construcción en la calle Prado de la Lana de la capital después de que se hubieron introducido en el interior saltando la valla perimetral.