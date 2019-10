Setas de récord en la Montaña Palentina Una joven, con dos enormes ejemplares de 'macrolepiota procera'. La temporada micológica arranca con fuerza y se comienzan a recolectar ejemplares mucho más grandes de lo habitual MARCO ALONSO Palencia Martes, 8 octubre 2019, 22:58

La temporada micológica ha comenzado con fuerza en la Montaña Palentina, pero no solo por el número de ejemplares que han brotado con las últimas lluvias, también por el tamaño de alguna de las setas recolectadas. Son muchas las especies que pueblan los montes y campos del norte de la provincia, y las más apreciadas en los fogones de las que han registrado esta explosión son la 'macrolepiota procera' y algunos champiñones silvestres, que han ofrecido a los recolectores jornadas de disfrute sin necesidad de agacharse demasiado, y es que alguna de las setas recolectadas era tan gigantesca que ni siquiera entraba en la cesta.

no de esos enormes ejemplares fue un champiñón de medio kilo recolectado este martes. Aunque el premio a la seta más grande de las que han brotado esta temporada en Palencia bien podría ganarlo una 'langermannia gigantea' encontrada entre Respenda de la Peña y Barajores de la Peña, con un circunferencia de más de un metro.

Uno de los grandes hallazgos de lo que va temporada fue una 'macrolepiota procera' con un diámetro de 40 centímetros que se recolectó en un enorme corro con setas capaces de crecer más, razón por la que los recolectores decidieron dejarlas que siguieran aumentando su tamaño, pero esa estrategia no tuvo el resultado esperado. «Volví, me bajé del coche y escuché cencerros de unas ovejas. Al llegar al lugar en el que estaba el corro, las ovejas habían pasado por allí y no dejaron ni una», reconoce Javier Alonso, de la Asociación Corro de Brujas, que solo pide que llueva para que la temporada siga en esta misma línea.