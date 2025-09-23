El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia
Palencia

Un retraso que puede salir muy caro

El Ayuntamiento valora imponer una sanción a la empresa que construye el aparcamiento del Cristo por la demora en la ejecución de las obras

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:06

Las obras deberían estar ya terminadas o muy próximas a su conclusión. El plazo concedido inicialmente a la empresa era de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo, un trámite que debe cumplirse al cabo de un mes a partir de la formalización del contrato, que se firmó a mediados del mes de abril.

