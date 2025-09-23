Un retraso que puede salir muy caro

Las obras deberían estar ya terminadas o muy próximas a su conclusión. El plazo concedido inicialmente a la empresa era de tres meses a partir ... de la firma del acta de replanteo, un trámite que debe cumplirse al cabo de un mes a partir de la formalización del contrato, que se firmó a mediados del mes de abril.

Sin embargo, un simple vistazo a los terrenos afectados permite comprobar que las obras llevan un retraso evidente. Se han producido los primeros movimientos de tierra, pero no se aprecian avances significativos en la construcción del que debe convertirse en el aparcamiento disuasorio del Cristo del Otero.

Esta circunstancia llevó a que desde los grupos de la oposición se preguntase al equipo de gobierno sobre la situación de este contrato. La respuesta del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, fue contundente. «En los próximos días, la dirección de obra planteará una propuesta de sanción y de multas coercitivas por la dilación de las obras», indicó el edil, quien explicó que la posible sanción no será decisión unilateral del Ayuntamiento, sino que está basada en las propias indicaciones de la dirección facultativa de las obras, que ha sido la que ha expresado su preocupación por el escaso avance de los trabajos.

En este sentido, el concejal señaló también en el pleno que el coordinador de seguridad y salud de la obra ha planteado en más de una ocasión de forma verbal a los responsables de la empresa constructora que debían agilizar los trabajos, al no encontrarse ningún inconveniente para que se pudiese avanzar. Y además el director de la obra lo ha reflejado también por escrito en el libro de órdenes del proyecto, sin que se hayan apreciado avances. Ante esta circunstancia, desde el Ayuntamiento de Palencia ha comenzado a estudiarse la posibilidad de establecer una sanción debido al retraso que acumula la obra, dado que no existe ningún impedimento material para la ejecución de los trabajos.

Por el momento, según ha explicado el concejal de Urbanismo, se trata solo de una advertencia, dado que todavía se encuentran dentro del plazo contractual establecido, pero el tiempo se encuentra ya muy avanzado y el nivel de ejecución de las obras es muy bajo.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo sí quiso reseñar un problema que se ha detectado en esta obra y que ha sido denunciado ante el Ayuntamiento por la empresa constructora. «Nos han comunicado que todos las noches alguien se dedica a derribar todas las vallas de la obra», manifestó Álvaro Bilbao, quien indicó que creía importante que esta circunstancia fuese conocida por el pleno.

El Ayuntamiento ha planteado esta nueva infraestructura, ubicada en uno de los laterales del campo de fútbol del Otero, como solución al problema que surgirá en el futuro, cuando se prohíba el acceso al tráfico privado en el cerro. Para ello, desde el propio aparcamiento se facilitará el uso de vehículos sostenibles de movilidad eléctrica, con los que podrá ascenderse a la cima del Otero para visitar el Cristo. De esta forma, se tratará aparcamiento de carácter disuasorio, que no será abierto y de acceso libre, como el que hay en las proximidades en la plaza del campo de fútbol, sino que estará vinculado a las visitas turísticas que reciba el Cristo del Otero. Así, lo podrán usar quienes se acerquen hasta esta zona de la ciudad para subir al cerro y utilicen alguno de los transportes especiales que va a implantar el Ayuntamiento: como furgonetas y bicicletas eléctricas.

En cuanto a la actuación, adjudicada a la empresa Obras Herzaco, por un presupuesto de 285.585 euros (con los impuestos incluidos), plantea la creación de un paseo de acceso al aparcamiento, en el que se mantendrán todos los árboles actuales y el suelo se urbanizará con adoquines drenantes similares a los que se han instalado en la plaza de San Antolín (junto a la Catedral). Se trata un tipo de adoquín que permite el crecimiento del césped y ofrece un aspecto de zona verde.

Además, se reconstruirá la acera que hay junto a la tapia del campo de fútbol, que está totalmente destruida y que tendrá el ancho suficiente para el paso de sillas de ruedas. Mientras, en la zona de aparcamiento, se recuperarán las laderas del cerro del Otero y otros espacios perimetrales mediante la plantación de vegetación y de nuevos árboles, con lo que se recuperará un zona que ahora está totalmente degradada.

El estacionamiento dispondrá de 36 plazas, distribuidas en 27 de vehículos particulares, tres para usuarios con movilidad reducida, otras tres destinadas a autobuses y el resto para coches eléctricos de alquiler municipal, para uso exclusivo de los visitantes que quieran acceder al monumento. Según ha destacado el Ayuntamiento en diferentes ocasiones, será un intercambiador de vehículos ubicado a los pies del propio cerro. que permitirá además mejorar la renaturalización de la zona y que está financiado por fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Palencia ha licitado´recientemente la adquisición de las bicicletas eléctricas y de las furgonetas, también con este tipo de motorización, con las que se podrá acceder a la cumbre del Otero para visitar el Centro de Interpretación de Victorio Macho, así como el Cristo, para la que también se está trabajando en un proyecto de rehabilitación turística, que tiene como aspecto más importante la construcción de un mirador panorámico y circular ubicado a los pies de la escultura.