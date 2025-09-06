El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luna Fulgencio, a la izquierda, junto al elenco de actores de la película, este sábado en Guardo. J. C. Diez
Palencia

Reencuentro de cine en Guardo con los artistas de 'Padre no hay más que uno'

Luna Fulgencio, con raíces familiares en la comarca, ejerce de anfitriona en la cita de AMGu y muestra orgullosa los encantos de la zona a sus compañeros

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:15

El Auditorio Municipal de Guardo se llenó este sábado de emoción, risas y cercanía con la visita de los seis jóvenes protagonistas de la exitosa ... saga 'Padre no hay más que uno 5', que produce y dirige Santiago Segura. Los actores Luna Fulgencio, Sirena Segura, Blanca Ramírez, Carlos González, Martina D'Antiochia y Calma Segura han protagonizado un reencuentro inolvidable con su público en un acto organizado por la Agrupación Musical de Guardo (AMGu), que volvió a demostrar su capacidad para traer a la comarca eventos culturales de gran alcance y calidad.

