Reencuentro de cine en Guardo con los artistas de 'Padre no hay más que uno'

El Auditorio Municipal de Guardo se llenó este sábado de emoción, risas y cercanía con la visita de los seis jóvenes protagonistas de la exitosa ... saga 'Padre no hay más que uno 5', que produce y dirige Santiago Segura. Los actores Luna Fulgencio, Sirena Segura, Blanca Ramírez, Carlos González, Martina D'Antiochia y Calma Segura han protagonizado un reencuentro inolvidable con su público en un acto organizado por la Agrupación Musical de Guardo (AMGu), que volvió a demostrar su capacidad para traer a la comarca eventos culturales de gran alcance y calidad.

En un entorno preparado de una forma espectacular y profesional, la jornada incluyó la proyección de la película, una presentación sobre el escenario y un animado 'photocall', donde los asistentes pudieron saludar y fotografiarse con los intérpretes.

El evento, presentado por la periodista Erica González, fue un éxito rotundo de asistencia y contó con la colaboración de los ayuntamientos de la provincia de Palencia de Guardo, Velilla del Río Carrión y Santibáñez de la Peña, además de empresas como Galletas Gullón, K-Yomu Resort y El Abuelo de Camporredondo.

Los actores compartieron anécdotas del rodaje y reflexionaron sobre lo que supone crecer juntos en la gran pantalla. «Ya somos como una familia», afirmaron, tras cinco películas compartidas. «Desde los seis años trabajando juntos... eso une mucho», comentaron entre risas.

Luna Fulgencio, con antecedentes familiares de la zona de Guardo, ejerció de anfitriona y confesó que la Montaña Palentina es su «lugar favorito en el mundo», añadiendo que «siempre que vengo me lo paso genial». Su compañera Martina D'Antiochia se mostró igualmente entusiasmada. «Yo necesitaba una desconexión así desde hace meses. Cuando pueda, me independizo aquí», bromeó. Carlos González, por su parte, aseguró que «si Luna nos lleva a algún sitio, acierta siempre, y está zona y este evento no nos han defraudado».

En el marco del evento, AMGu hizo entrega de un reconocimiento a Santiago Segura, director de la saga, «en reconocimiento y admiración», que fue recogido por su compañera en su nombre. Bajo el lema '¡Menudo reencuentro!', la cita dejó claro que Guardo y su entorno tienen mucho que ofrecer, también en el ámbito cinematográfico.