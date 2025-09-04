El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elenco de la película durante su estreno. El Norte

El elenco infantil de 'Padre no hay más que uno', este sábado en Guardo

Los jóvenes actores de la saga participarán en un coloquio de AMGu y disfrutarán de un recorrido por la Montaña Palentina

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:56

La localidad palentina de Guardo recibirá este sábado al elenco infantil de la saga 'Padre no hay más que uno', en un evento organizado por la Agrupación Musical de Guardo (AMGu). A partir de las 18.00, Martina D'Antiochia (Sara), Calma Segura (Carlota), Luna Fulgencio (Rocío), Carlos González Morollón (Dani), Sirena Segura (Paulita) y Blanca Ramírez (Cris) protagonizarán 'Menudo reencuentro', una jornada que combina la proyección de la película, un 'photocall' en la plaza del Ayuntamiento y un coloquio con el público, moderado por Erica González.

Las entradas para la proyección, que ya atrajo a más de mil espectadores en su estreno en Guardo, están disponibles en taquilla y en www.amgu.org. Este evento, enmarcado en el Ciclo de Cine Español Serie P, destaca por ser la única ocasión en la que los actores infantiles de la saga dirigida por Santiago Segura se reúnen en un mismo cine del país, convirtiendo a Guardo en un punto de encuentro emocional para las familias.

Además, los intérpretes explorarán la Montaña Palentina en un recorrido turístico por Guardo, Velilla del Río Carrión y la Ruta de los Pantanos, con una parada especial en Cardaño de Arriba, localidad vinculada familiarmente a Luna Fulgencio, quien ha colaborado activamente en la organización. «Es una oportunidad única para disfrutar de estos actores que han marcado a una generación y para promocionar el patrimonio natural de la zona», destaca el director de AMGu, Manuel Dos Santos.

