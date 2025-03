Red Madre repartió 42.150 pañales en 2024 entre las mujeres a las que ayuda

«Aunque con dificultades, porque criar es difícil, se alegran de tener el hijo»

Amaya Azcona dirige la Fundación Red Madre, cuya misión es doble: atender y acompañar de forma personalizada a cualquier mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo, e impulsar y promover en la sociedad la defensa de la maternidad. Desde la Fundación coordina a las 40 asociaciones Redmadre que trabajan en España, entre ellas la de Palencia que ha visitado en estos últimos días. Red Madre se integra también en la Plataforma Sí a la Vida, que marcha hoy en Madrid en «defensa de la vida, desde su inicio hasta su fin natural».

–¿Qué destacaría de Red Madre y de la labor que hace?

–Tenemos una misión muy especial que es acompañar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para que lleven a buen término su embarazo. En una satisfacción cuando las mujeres que a veces han sido abandonadas por los novios o han sido incluso violentadas por ellos para que no continúen, se lanzan y son valientes. Con poco que les damos nosotros, que no son solo recursos materiales, sino fuerza moral, apoyo emocional, esas mujeres tienen a sus hijos y es muy gratificante.

–¿Qué es clave para ellas a la hora de decir seguir con el embarazo?

–Lo importante es que les ayudamos a perder el miedo. La mujer tiene miedo a ser madre sola, al parto o a poder criar a su hijo sin apoyo. Nosotros les vamos abriendo un camino de esperanza de que ese miedo a veces es muy irracional y que no es tan difícil, ya que muchas mujeres vamos teniendo hijos y el hijo no va en contra nuestra, sino que es un bien. Y cuando la mujer empieza a aceptar que lo que lleva en su seno es su hijo y lo personaliza, se va lanzando a tenerlo. La mayoría, aunque con dificultades porque criar es difícil, se alegran de haberlo tenido.

–Una vez que ya lo han tenido, ¿qué dicen?

–Algunas han tenido un aborto anterior y por eso sí que saben la negrura de haber abortado un hijo, por lo que se alegran y ven que esas dificultades tampoco son tantas. Al final, el hijo suele ser un motivo para que ellas estudien, se pongan a trabajar y tengan una vida más ordenada. Una motivación.

–¿Qué diferencia, por ejemplo, Red Madre de Madrid con Red Madre de Palencia? ¿Las necesidades son diferentes?

–En general, las mujeres tienen la misma problemática. Abandono del padre del hijo que esperan, del novio, a veces violencia para que no continúen por parte del novio o de sus propias madres, que las ven jóvenes o porque no han acabado la carrera y no quieren ser abuelas y les amenazan con no darles la protección en su hogar. También, una problemática económica de las inmigrantes que no tienen papeles o no tienen un apoyo, un hogar seguro y no tienen estabilidad.