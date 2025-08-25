Los quintos de Carrión honran a San Zoilo a ritmo de charanga

Luis Antonio Curiel Palencia Lunes, 25 de agosto 2025, 20:59 Comenta Compartir

La fiesta de San Zoilo se celebra en Carrión de los Condes desde hace varios siglos, aunque ha tenido momentos de decadencia. Su fecha ha ido variando a lo largo del tiempo, aunque su celebración litúrgica es el 27 de junio. La fiesta como tal se recuperó en 1972 y en el año 1985, al coincidir con el XXV aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Belén, la fiesta se trasladó al último lunes anterior al día 28 de agosto. Esta fecha hace posible una mayor participación de veraneantes, turistas y estudiantes.

Las fiestas en honor a San Zoilo arrancaron oficialmente el pasado viernes con el pregón literario a cargo de Rebeca París Villasur, la proclamación de zagalas y zagales y el pregón popular a cargo de las peñas 'Dalton', 'Chirona' y 'Recorrido' en su cuadragésimo aniversario.

Este lunes, los carrioneses celebraron con todos los honores la fiesta de San Zoilo. Los actos comenzaron con la procesión religiosa del santo patrono desde la iglesia de San Julián hasta la iglesia de Santa María, donde tuvo lugar la eucaristía. Un recorrido que estuvo amenizado por la Banda de la Asociación Cultural Musical Santa María del Camino. Al finalizar la celebración, los carrioneses entonaron el himno a San Zoilo y veneraron sus reliquias. San Zoilo fue el primero de una veintena de mártires cordobeses que perecieron a comienzos del siglo IV bajo la persecución de Diocleciano.

La fiesta continuó con la procesión popular protagonizada por los quintos del año, que son los jóvenes a quienes habría correspondido ser llamados a filas para realizar el servicio militar. Numerosos peñistas y vecinos se congregaron en el recorrido procesional para disfrutar de una de las manifestaciones populares más curiosas de la provincia. La salida estuvo marcada por el himno nacional interpretado por el grupo leonés 'Charangamanía'.

A continuación, los jóvenes contaron hasta el número 25, año en el que han sido quintos, y dieron comienzo a la procesión popular. Hacia delante, hacia atrás, de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo... El santo fue zarandeado de un lado a otro al ritmo la música de charanga, mientras los vecinos refrescaban a los quintos con agua.

Peñistas, familias y niños soportaron las altas temperaturas con pistolas de agua, pulverizadores, botellas, sombrillas y hasta regaderas. San Zoilo, vestido con la pañoleta de las fiestas, no se libró y también fue regado durante todo el trayecto. Hubo muchos que además decidieron llenar sus botellas en las fuentes del pueblo para refrescarse y mojar a los que aún seguían secos.

«La implicación de las peñas es fundamental para nuestras fiestas. Contamos con más de cuarenta peñas que dan color a estos días y los jóvenes también se vuelcan en los diversos actos programados. Son los quintos los que eligen a las zagalas y zagales para representar a la juventud y también se encargan de la procesión popular. Sabemos cuándo empieza la procesión, pero no cuándo acaba porque los bailes y charangas pueden prolongarse horas», comentó Luis Miguel Medina Delgado, alcalde de Carrión de los Condes, que agradeció la presencia masiva de los carrioneses en los diversos actos programados, especialmente en la procesión popular que se ha convertido ya en una de las tradiciones más curiosas de la provincia de Palencia.

A ritmo de las múltiples canciones que la charanga coreó durante el recorrido procesional, los quintos bailaron a San Zoilo en una multitudinaria procesión en la que las peñas acompañaron con sus vivas y ritmos al santo patrono. Algunos de los peregrinos que pasaban sus días de descanso en la ciudad carrionesa decidieron unirse a la procesión y animar a los quintos en su día grande. Los jóvenes animaron tanto el trayecto que duró una hora y media, aunque se trata de un recorrido de tan solo 350 metros. Al llegar a la iglesia de San Julián, donde numerosos carrioneses esperaban a San Zoilo, la banda interpretó el himno de Carrión de los Condes, que fue cantado a coro por todos los asistentes.

La jornada continuó con la tradicional degustación de tortilla acompañada de limonada organizada por la Asociación de Mujeres Virgen de Belén. El vermut estuvo amenizado por el grupo 'Ralea' y por la tarde tuvo lugar el vermut 'San Zoilero' a cargo de los dj's locales Cánovas y Serx. La jornada contó con un parque infantil, la actuación musical de los acordeones de 'Probe Miguel e Isma' y la verbena con la orquesta 'La Huella'.

Este martes, los carrioneses despedirán sus días grandes en honor a San Zoilo con la mirada puesta en la próxima cita festiva, que tendrá lugar el 8 de septiembre para honrar a la Virgen de Belén.